Украйна работи с две държави за алтернативи на Patriot

Светът, не само Украйна, трябва да работи за алтернативи на американската система за противовъздушна отбрана (ПВО) Patriot, коментира по време на разговор с журналисти в WhatsApp украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че работи с още две държави за европейски отговор, но отказа повече подробности, докато няма резултат от разговорите. Украинските производители трябва да направят всичко Украйна да има своя система за унищожаване на балистични ракети.

"Дефицитът на ракети PAC3 (един от боеприпасите за Patriot - б.р.) за Украйна никога не е свършвал", допълни още Зеленски, но и добави, че в целия свят има недостиг. Има разговори за производството на ракети за тези системи в Европа, но това няма да реши проблема, посочи още украинският президент.

Преди дни медийни публикации посочиха, че САЩ може да пренасочи оръжия, предназначени за Украйна към Близкия изток. Зеленски потвърди, че в момента оръжия се насочват към най-горещите точки и посочи още, че на този етап няма сигнали за пренасочване на боеприпасите, закупени по програмата PURL на НАТО, но те все пак са недостатъчни.

Междувременно испанското издание El Pais съобщи, че Испания ще предостави ракети от типа PAC2 на стойност 15 млн. долара, или пет ракети. Те не са най-модерните, но Украйна има технология да ги използва срещу балистични ракети.

Зеленски коментира още и постигнатите споразумения с три държави в Близкия изток през уикенда. Те се отнасят до сътрудничество в областта на отбраната, съвместно производство, обучение на оператори на дронове и енергийно сътрудничество. "Досега такива връзки не сме имали с държавите от този регион", допълни украинският президент и уточни, че ръководителят на Съвета за сигурност Рустем Умеров остава в региона и продължава преговорите с държавите в региона за разширяване на сътрудничеството.

Анализатори оценяват високо визитата на Зеленски в Близкия изток на фона на ескалиращия конфликт в Иран и летящите дронове към военни и енергийни обекти, както и гражданска инфраструктура. Той има възможност да изтъкне и ролята на Русия като подкрепяща Иран. Страните от Близкия изток подкрепиха Украйна - Саудитска Арабия и Катар например са посредници при преговорите за връщане на военнопленници и депортирани деца. Но като цяло позицията им е по-скоро неутрална.

Сега Киев опитва да намери допълнителни средства и подкрепа, за да продължи защитата си от руските атаки на фона на отдръпването на САЩ и ветото на Унгария, което спира заема на ЕС за страната. Едно от най-сериозните предизвикателства е недостигът на ракети прехващачи срещу балистичните ракети, които използва Русия по обекти на територията на Украйна. Отделно руските военни обстрелват непрекъснато страната с дронове. През миналата седмица броят им доближи 3000.

Украйна предлага не само дронове, но и средства за заглушаване и цялостни решения, които да се интегрират в системите за противовъздушна отбрана, уточни още Зеленски пред журналисти. Така той коментира и думите на директора на Rheinmetall Армин Папергер, че Украйна няма никаква технология, а "всяка домакиня с 3D принтер може да сглоби дроновете", които се използват. Малко по-късно Папегер се извини за думите си.

"Резултатите говорят за технологиите", каза Зеленски, отбелязвайки работата им на бойното поле, далекобойните удари и морските дронове, които изгониха руския Черноморски флот от Крим.

"Ако всяка украинска домакиня може да произвежда дронове с 3D принтери, то всяка украинска домакиня може да бъде директор на Rheinmetall", не остана длъжен Зеленски.

Великденско примирие

Украйна е готова на примирие около Великден, ако бъде предложено, каза украинският президент. Той беше категоричен, че е готов да приеме всяко примирие, във всякакъв формат, включително и енергийно, макар че предпочита постоянно прекратяване на огъня, и допълни, че ако Русия се откаже от ударите по украинската енергийна инфраструктура, и Украйна ще спре да удря по такива обекти.

Украинските дронове в последната седмица систематично атакуват пристанищата Уст-Луга и Приморск в Ленинградска област, което ограничи износа на петрол с 40%. Заради атаките по рафинерии и високата цена на горивата Москва спря и износа на бензин и дизел от 1 април до началото на лятото.

Зеленски е уверен, че за времето на великденско примирие руските войски не могат да се прегрупират, така че да имат видимо предимство. "Помним какво обещаваше Русия да направи за три ди", допълни той, намеквайки, че войната, която продължава пета година, започна като специална военна операция с очакването да продължи няколко седмици. Заканите на военните кореспонденти бяха, че ще Киев ще бъде превзет за три дни.

Преговорите за мир сега са замразени заради войната в Иран, потвърди още украинският президент. Той отново повтори, че американският преговарящ екип не напуска САЩ от съображения за сигурност, а Русия не желае да пътува до САЩ и предлага разговорите да са в Турция или Швейцария.

Украйна е готова на всяко място, с изключение на Русия и Беларус, както и на всякакъв формат, допълнни Зеленски.