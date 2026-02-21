Украйна удари с "Фламинго" завод, произвеждащ части за "Орешник" и "Искандер"

За масирана атака в Удмурската република съобщават руските военни кореспонденти. Целта е оръжеен завод във Воткинск (на 1500 км от украинската граница), а според съобщенията ударът е нанесен с ракети "Фламинго". В завода се произвеждат компоненти за балистичните ракети "Искандер - М", както и за междуконтиненталните "Ярс", "Булава" и дори за "Орешник".

Руските военни наблюдатели остро критикуват липсата на противовъздушна отбрана - ракетите са преминали 1500 км над територията на страната, без да бъдат засечени от радарите, и са нанесли удара по предприятие от стратегическо значение. Територията на Русия е огромна и не може да бъде изцяло защитена, но поне обекти от стратегическо значение трябва да имат надеждна защита. От месеци военните анализатори критикуват липсващите мерки за защита на рафинериите, които са честа цел за украинските дронове. Част от тях изграждат за своя сметка мрежи, но данните показват, че те не са толкова ефективни.

"Фламинго" се оказаха евтини и ефективни

Руските анализатори обръщат внимание, че ракетите "Фламинго" се произвеждат от евтини и леснодостъпни материали, а точността им се подобрява. При това положение ракетата изглежда ще е по-ефективна за Украйна от Tomahawk или Taurus, които се отказват на Киев, отбелязват руските военни анализатори.

Те призовават и за задълбочен анализ на случилото се, защото през лятото Удмуртия вече е била обект на масирана атака, но с дронове. Тогава Министерството на отбраната на Русия съобщи, че повечето от тях са свалени, но явно защитата на стратегическия обект не е повишена след това.

В Украйна мненията за успехите на ракетите "Фламинго" са полярни и след първите удари през есента имаше голяма пауза, заради което се появиха съмнения за успеха на проекта. Производителят Fire Point произвежда и дронове, за чиято ефективност вече има много по-добри отзиви, но обемът на производството все още не е толкова голям.

Преди седмици украинският президент Володимир Зеленски призна пред международни медии, че при една от масираните въздушни атаки на руснаците е имало поражение по завод на FP, което е забавило производството на "Фламинго".

Ударите по енергийни обекти продължават

В нощта срещу 21 февруари украински дронове са поразили още и два газопреработвателни завода в Самарска област (в Нефтегорск), както и обекти от критична инфраструктура в Белгородска област. Губернаторът Вячеслав Гладков призна, че повредите на мрежата са толкова сериозни, че Белгород ще остане без топлоподаване до края на зимата.

Назначените от Москва власти в окупирания Крим предупредиха за разполагане на системи за противовъздушна отбрана в Севастопол, което означава, че отломки от поразени въздушни цели могат да паднат в рамките на града.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 77 дрона в нощта срещу 21 февруари. 24 от тях над Краснодарския край, който е под обстрел в последните няколко дни. Свалени са и 13 дрона над Крим, както и 8 над Белгородска област.

Украинските Военно-въздушни сили (ВВС) съобщават за изстреляни 120 дрона и една ракета "Искандер-М" по територията на страната. Унищожени са 106 дрона, но има данни за попадения и сериозни разрушения в подстанции в Одеса, които са предизвикали прекъсването на електрозахранването. Атакувана е още газова и петролна инфраструктура в Полтавска област.

Не бива да очакваме бързи резултати в Купянск

Не бива да очакваме пробив в Купянск в близките дни, коментират руските военни наблюдатели, отчитайки че има изпратени части в подкрепа на обградените в града руски военни. Градът беше обявен за окупиран през октомври, но се оказа, че руските доклади от мястото са прекалено позитивни и украинците си върнаха контрола над града.

В интервю за AFP украинският президент Володимир Зеленски съобщи преди ден, че Украйна си е върнала към 300 кв. км, но не уточни за какъв период от време става дума. "Украйна не губи войната, но победата е скъпоструваща", допълни още той.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1458-ия ден от пълномащабната война показва, че в Купянското направление са регистрирани осем атаки. Увеличава се натискът на руснаците към Костянтинивка, където се съобщава за 26 атаки. В Хуляйполе има относителна пауза в действията и данните сочат 18 атаки, като в последните дни това беше едно от направленията с най-интензивни бойни действия.

Най-горещата точка на бойното поле за пореден ден е Покровск, където са регистрирани 39 атаки.

Като цяло данните на ВСУ показват леко забавяне на бойните действия - 175, спрямо 237 ден по-рано. Русия е извършила и 89 въздушни удара с 239 управляеми авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 7800 fpv-дрона.