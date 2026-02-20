Украйна увеличи производството на оръжия 50 пъти и очаква милиарди от износа

По време на пълномащабната война Украйна разшири производството на оръжия 50 пъти и изчислява стойността на своята индустрия на 50 млрд. долара. По данни на Министерството на отбраната местните оръжейни компании вече осигуряват 50% от въоръжението, нужно на армията. В сектора има към 900 компании, от които едва стотина - държавни.

От 2023 година Украйна започна да разширява своята военна индустрия и се стреми да произвежда всичко, от което се нуждае на бойното поле. Европейски съюзници подкрепят развитието на сектора, а в последните месеци украинските компании (често започнали от стартъп по време на войната) започват да разширяват производството си и в чужбина.

Данните за развитието на оръжейната индустия в Европа на Стокхолмския международен институт за изучаване на мира (SIPRI) показват, че Украйна е основен вносител на оръжия на континента, но и украинският оръжеен гигант JSC е в топ 100 на световната оръжейна индустрия през 2025 г. с ръст на приходите от 41% до 3 млрд. долара.

Производството се развива в такива мащаби, че Украйна поднови износа на оръжия, блокиран с началото на пълномащабната война, и дори вече са издадени първите лицензи, пише Ройтерс. В Киев очакват "няколко милиарда долара" от износа на оръжия, отбелязва още агенцията, позовавайки се на информация от Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО).

Властите трудно се решиха да позволят износа, но производителите настояваха, че в противен случай рискуват да загубят възможности от излизането на световните пазари, а и приходи, с които да подкрепят развитието си. Приоритет сега е производството, което е нужно за бойното поле, а след това търговските сделки, където предимство ще имат партньорите, които допринасят най-много за отбраната на страната, разказва Ройтерс.

Украйна беше в основата на оръжейната индустрия на СССР и имаше добри контакти за износ на оръжия. В последните години (преди 2022 година) обаче секторът беше неглижиран. Сега от СНБО казват, че интерес към покупката на украински оръжия (основно дронове и ракети) имат европейски държави, сред които Германия, Великобритания и Скандинавските страни, както и САЩ и държави от Близкия изток и Азия.

Украйна произвежда и самоходни гаубици "Бохдана", и то в обем по-голям от всички европейски държави, взети заедно. Интерес към такъв тип въоръжение има от страна от Близкия изток, потвърждават от СНБО, но отказват порече подробности.

Това, което засега Украйна не може да си осигури, са системи за противовъздушна отбрана. Една от последните разработки, които вече се използват в защита, са дроновете прехващачи, за които Украйна твърди, че имат интерес от САЩ.