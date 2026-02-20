IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Украйна увеличи производството на оръжия 50 пъти и очаква милиарди от износа

Интерес към украинските оръжия имат Германия, Великобритания и Скандинавските страни, както и САЩ

11:37 | 20.02.26 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: President.gov.ua
Снимка: President.gov.ua

По време на пълномащабната война Украйна разшири производството на оръжия 50 пъти и изчислява стойността на своята индустрия на 50 млрд. долара. По данни на Министерството на отбраната местните оръжейни компании вече осигуряват 50% от въоръжението, нужно на армията. В сектора има към 900 компании, от които едва стотина - държавни. 

От 2023 година Украйна започна да разширява своята военна индустрия и се стреми да произвежда всичко, от което се нуждае на бойното поле. Европейски съюзници подкрепят развитието на сектора, а в последните месеци украинските компании (често започнали от стартъп по време на войната) започват да разширяват производството си и в чужбина.

Данните за развитието на оръжейната индустия в Европа на Стокхолмския международен институт за изучаване на мира (SIPRI) показват, че Украйна е основен вносител на оръжия на континента, но и украинският оръжеен гигант JSC е в топ 100 на световната оръжейна индустрия през 2025 г. с ръст на приходите от 41% до 3 млрд. долара. 

Производството се развива в такива мащаби, че Украйна поднови износа на оръжия, блокиран с началото на пълномащабната война, и дори вече са издадени първите лицензи, пише Ройтерс. В Киев очакват "няколко милиарда долара" от износа на оръжия, отбелязва още агенцията, позовавайки се на информация от Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО).

Властите трудно се решиха да позволят износа, но производителите настояваха, че в противен случай рискуват да загубят възможности от излизането на световните пазари, а и приходи, с които да подкрепят развитието си. Приоритет сега е производството, което е нужно за бойното поле, а след това търговските сделки, където предимство ще имат партньорите, които допринасят най-много за отбраната на страната, разказва Ройтерс.

Украйна беше в основата на оръжейната индустрия на СССР и имаше добри контакти за износ на оръжия. В последните години (преди 2022 година) обаче секторът беше неглижиран. Сега от СНБО казват, че интерес към покупката на украински оръжия (основно дронове и ракети) имат европейски държави, сред които Германия, Великобритания и Скандинавските страни, както и САЩ и държави от Близкия изток и Азия.

Украйна произвежда и самоходни гаубици "Бохдана", и то в обем по-голям от всички европейски държави, взети заедно. Интерес към такъв тип въоръжение има от страна от Близкия изток, потвърждават от СНБО, но отказват порече подробности.

Това, което засега Украйна не може да си осигури, са системи за противовъздушна отбрана. Една от последните разработки, които вече се използват в защита, са дроновете прехващачи, за които Украйна твърди, че имат интерес от САЩ.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:37 | 20.02.26 г.
икономиката на Украйна износ на оръжия оръжейна индустрия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 2 минути
Руснята каква къса клечка изтегли... вече го осъзнават и се чудят как да се измъкнат, ама не става, дори с помощта на рижия. :)) Позор за пияната им армийка на бойното поле, фалит и послвдващ разпад вкъщи... чудесно :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 0
Алехандро
преди 48 минути
"За една нощ птиците на СБС унищожиха три ЗРК Тор, 20.02.26И трите Тори-в окупираната част на Запорожкия район, tot.Операцията е извършена едновременно, Birds 1 отделен център Силите на безпилотни системи чрез координация на CC среден удар СБС.Методологичното откриване и унищожаване на съставната система на опонента на ппо дълъг, среден и близък дистанционен разстояние е един от приоритетите на птиците на МАДЯР!!!"Слава на Украйна! Боже, пази Мадяр!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 11 rate down comment 1
Алехандро
преди 1 час
От рубриката "Всичко върви по план":В Новосибирска област фалира голяма петролна рафинерия. Компанията ВПК-Ойл, която притежава Коченевската рафинерия, затъна в дългове - една от холядите, много хилядите в подобно състояние руски предприятия!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 12 rate down comment 1
Алехандро
преди 1 час
Само така! Всички ще търсят украинско оръжие, доказано на фронта! А русия ще продължава да губи малкото си останали пазари, особено най-големият такъв - Индия, който пропада сериозно от 5 години насам, и ще пропада все повече, следа като Моди сключи "Майката на всички сделки" - тази с ЕС, и се пренасочи почти изцяло към западно оръжие!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още