Украйна позволи първия износ на оръжия по време на войната

Военната подкрепа за страната е намаляла с 13% през 2025 година, сочат данни на анализатори

17:46 | 12.02.26 г. 6
Снимка: Въоръжени сили на Украйна
Снимка: Въоръжени сили на Украйна

Производителите на оръжия в Украйна са получили лиценз за износ за първи път по време на войната, съобщава Ройтерс, позовавайки се на съобщения на председателя на Съвета за сигурност Рустем Умеров.

Преди броени дни украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната е взела сложното решение да позволи износа на оръжия и ще открие експортни центрове в няколко европейски страни.

Ройтерс тогава коментира, че Украйна е принудена да изнася, за да може да събере нужните средства и да продължи да се защитава на фона на намаляващата подкрепа от партньорите. Според украинския президент производството на оръжия сега е най-голямата украинска индустрия в момента. По негови думи към 450 компании, повече от които не са съществували преди началото на войната, сега произвеждат иновативни оръжия. Десетина от тях са лидери в тази област.

Анализатори от проекта Ukraine Support Tracher отчетоха, че военната подкрепа за Украйна през 2025 година е намаляла с 13% на годишна база. Намалява и финансовата помощ, но в по-малък мащаб – с 5 на сто.

САЩ спряха всички средства, които насочват към Украйна, но за сметка на това военната помощ от Европа се увеличава с 67%, а финансовата - с 59%.

Една от инициативите, с които беше заместена американската подкрепа и въоръжение, е програмата PURL, по която Киев получи към 3,7 млрд. евро в края на миналата година, с които да купува ракети за Patriot и друго въоръжение, което не се произвежда в Европа.

По време на среща министрите на отбраната от НАТО отбелязаха, че след кризата със САЩ за Гренландия, сега е време да се върнат към обичайните теми – войната в Украйна и доставките на оръжие, допълва Euronews.

На срещата присъства зам.-министърът на войната на САЩ Елбридж Колби, който в краткото си изявление пред медиите не коментира нито Украйна, нито източния фланг на НАТО.

Последна актуализация: 17:47 | 12.02.26 г.
войната в Украйна износ на оръжия икономиката на Украйна
До: Solar Power, Има, как така да ги няма? 1, 3 и 4 коментар какви са?
Всичко изтече в златната тоалетна !!!Тази статия е откровенна лъжа ! Доста от оръжията дарени на украйна се отзоваха в Израел !!!А и на зеленски му трябват пари , не оръжия !
Хах днес няма ботове :)
До: RoyBatty това са едни добре похарчени пари на европейските данакоплатци, за разлика то дребните подаяния които ти дават на теб от кремлин за трооолските ти услуги! :D:D:D *** от яд, бътер П!
Едни много големи пари се въртят ... стигат и за обосноваване на всичко в "официалните" новини... Едни "смешни" 90 милиарда , пари на европейските данълоплатци онзи ден заминаха по каналите ... НО взимащите/печелещите/трупащите искат край на войната... ама нямат желание
Интересно . Дали ще успеят да натрупат средства за вътрешният пазар . Вероятно !!
