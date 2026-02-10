ЕС работи върху безпрецедентен план как да направи Украйна член през 2027 г.

В Брюксел се разработва план в няколко стъпки, чрез който Украйна да стане член на ЕС, дори и да не е приключила с всички реформи, съобщава Politico, позовавайки се на множество свои източници. Според тях става въпрос за ограничено членство, но то ще бъде от една страна гаранция за сигурност за Киев, а от друга - гаранция, че Украйна ще продължи по европейския си път и няма "да обърне гръб" на Запада, приближавайки се към Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира преди време, че не би искал страната му да има ограничени права като член на ЕС, но миналата седмица каза пред журналисти в Киев, че има опасения, че Русия ще се опита да спре движението на Украйна към ЕС. В своите първи изявления Москва действително заяви, че Украйна не трябва да бъде част от блокове и алианси, визирайки и НАТО, и ЕС. След това коментарите обаче се фокусираха основно върху неприемливото за Москва членство в НАТО.

Според коментарите на Зеленски Киев вижда в общността гаранция за икономическа сигурност, която да бъде подкрепа при нова военна инвазия от Русия. Той отбеляза, че иска да има точна дата за членство, която да бъде вписана в евентуално мирно споразумение, под което подписи да сложат Украйна, Русия, САЩ и ЕС. Нещо, което обаче не се възприема от Русия, която от своя страна смята, че трябва да се разбере за края на войната единствено със САЩ.

В Брюксел нееднократно отбелязаха, че има въпроси, за които само ЕС може да реши - за членството в ЕС на Украйна, но също така и за премахване на санкции, част от които зависи единствено от Брюксел. Една от тях например е ограничението на руските банки до системата SWIFT.

Европейски лидери смятат, че идеята за бързо, макар и огранечено, членство на Украйна в ЕС е приемливо, защото ще даде възможност на страната да извърши спокойно реформите, без да се разочарова от ЕС. Но този план има някои сериозни спънки. На първо място това е Унгария и премиерът Виктор Орбан, който е категоричен, че не би искал да види Киев като член на общността.

Да почакаме Орбан да загуби изборите

Това препятствие може да бъде отстранено още през април, когато са насрочени парламентарни избори в Унгария. За първи път от години има реален шанс Виктор Орбан, заемащ поста премиер от 2010 година насам, да загуби. Той е превърнал мотото "Украйна е наш враг" като водещо в своите предизборни прояви.

Нито един от източниците на Politico не смята, че Орбан ще промени своето мнение и според тях това се дължи на голяма лична неприязън между него и Зеленски. Украинският президент обяви Будапеща за "малката Москва" и посочи, че Орбан прави опасни неща, блокирайки преговорите за членство в ЕС на Украйна. От своя страна унгарския премиер заяви, че Украйна е най-корумпираната страна в света.

Данните от последния доклад на Transparency International обаче показват, че Унгария (заедно с България) са на последно място в ЕС в индекса за възприятие за корупцията. Двете страни имат по 40 точки (от 100). В същото време Украйна отбелязва едно от най-позитивните развития сред 182-те държави в индекса. В страната се разгоря много сериозен корупционен скандал, стигнал до най-близкото обкръжение на украинският президент, но според Transparency International това е сигнал за успешната работа на антикорупционните органи в Украйна. Страната има 36 точки в класацията.

ЕС има още козове срещу Орбан

Затова и Брюксел предпочита да изчака и да види какво ще стане на изборите в Унгария. Но според Politico има ще възможности за натиск. Един от козовете е "карта Тръмп". Виктор Орбан е един от най-близките съюзници на Москва, но и също така и на американския президент Доналд Тръмп. Вариант за ЕС е да остави Тръмп да убеди унгарския президент, че трябва да премахне ограниченията пред преговорите за членство на Киев.

Доналд Тръмп притиска за бърз мир в Украйна и според коментари на Володимир Зеленски новият му краен срок е юни.

И ако всичко това пропадне, ЕС може просто да отнеме правото на глас на Будапеща (по силата а чл. 7 от Договора за ЕС). Тази опция досега не е използвана в общността, но тя е предвидена като санкция за държави, които пренебрегват основни ценности на ЕС - върховенството на закона, например.

Украйна трябва да е готова

Но каквото и да предприеме Будапеща, Украйна също трябва да се подготви добре за членството - да започне преговорите по клъстери (за което ЕК заяви, че Киев е готов, но отварянето им е блокирано от Унгария) и да изпълни очакваните реформи. Според кипърското председателство Украйна всъщност дори ускорява работата си и действително може да се присъедини, макар и ограничено.

Подобно "олекотено" членство би било истинско политическо послание, казва източник на Politico. Украинците се нуждаят от подкрепа - психологическа и политическа, след четири години война, допълват европейски чиновници.

Други кандидати като Молдова и Албания, смятана за един от най-напредналите в пътя към ЕС кандидати, също дават сигнали, че биха приели идеята за ограничено членство. Премиерът на Албания Еди Рама например коментира, че страната му е готова да няма свой комисар на първо време.

Това обаче има още една пречка - Германия. Според Берлин не трябва да има "две категории членове", защото трябва да има стремеж за ускоряване на реформите, а не да са готови да имат ограничени права в общността.

Мнението на Берлин обаче може да бъде променено, ако Франция, Италия и Полша подкрепят влизането на Украйна в ЕС.