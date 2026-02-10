България е последна сред най-корумпираните държави в ЕС заедно с Унгария

България слиза с три места надолу в класацията на най-корумпираните държави в света, нареждайки се на 84-о място сред общо 182 страни в индекса за възприятие на корупцията през 2025 г. на Transparency International, публикуван днес.

Страната ни събира общо 40 точки по скалата от 0 до 100 точки, където 0 е показател за най-голямо ниво за корупция, като това е най-ниският резултат от поне 2012 г. насам. Така България се нарежда на последно място в класацията сред страните членки на Европейския съюз заедно с Унгария.

Организацията отбелязва в доклада си, че общественото недоволство от корупцията нараства, като в България, както и Испания (55-о място), се наблюдават най-големите протести от години насам. У нас широко разпространеното частно влияние върху държавата подхрани призивите за действия срещу клептокрацията, казват още от Transparency International.

Като цяло неправителствената организация за борба с корупцията предупреди в годишния си доклад, че корупцията в демократичните държави по света нараства, като даде на САЩ най-ниския си индекс за възприятие на корупцията досега, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Базираната в германската столица Берлин организация отчете най-ниския среден индекс на световно равнище от повече от десет години. Индексът на Transparency International дава оценка между 0 (крайно корумпирани) и 100 (много честни) въз основа на данни на експерти и директори на компании.

Средният индекс за възприятието на корупцията на световно равнище е 42 точки, което е най-ниското ниво от повече от 10 години насам, посочва АФП. Индексът за 2025 г. показва, че броят на страните с резултат над 80 точки е намалял от 12 преди десет години до само пет миналата година.

Според организацията отслабването на демократическите институции се наблюдава и в държави, чиито индекс за възприятие на корупцията е по принцип висок. Това са страни като Нова Зеландия (81 точки), Швеция (80 точки), Канада (75) Великобритания (70) и Франция (66).

Според организацията индексът на Великобритания и Франция остава висок, но "рисковете за корупция са се повишили" поради отслабването на влиянието на независимите регулаторни органи, липсата на съответно законодателство и ефикасни санкции. Обезпокояваща тенденция според Transparency International представлява и ограничаването на свободата на изразяване, на събранията и на сдружаването.

По отношение на САЩ Transparency International изразява безпокойство относно "действията, които са насочени срещу независимите гласове и застрашават независимостта на съдебната система". Така оценката за възприятието на корупцията в САЩ е спаднала от 65 на 64 място в сравнение с 2015 г., когато тя беше на 75-а позиция.

От началото на втория си мандат през януари миналата година американският президент Доналд Тръмп увеличи натиска си върху редица институции, вариращи от университети до Федералния резерв, акцентира АФП.

Срещу президента на Фед Джером Пауъл в момента се води разследване, подето от Министерството на правосъдието, след като Пауъл отказа да се поддаде на натиска на американския президент да понижи лихвените проценти.

"Временното спиране и отслабването на прилагането на американското законодателство относно корупционните практики в чужбина са израз на толерантност по отношение на корупционните търговски практики", заявява неправителствената организация в доклада си.

Transparency International смята също така, че значителното понижаване на чуждестранната помощ от администрацията на президента Тръмп "е отслабило усилията за борба с корупцията на световно равнище".

Докладът твърди, че правителството на унгарския премиер Виктор Орбан, на власт от 2010 г. и изправено пред трудна битка за преизбирането си през април тази година, "систематично е засягало върховенството на закона, гражданските свободи и честността на изборите в продължение на повече от 10 години".

"Това му е позволило да отклони безнаказано милиарди евро, включително от фондове на Европейския съюз, и да ги разпредели сред своите съдружници чрез нечестни обществени поръчки", допълва докладът.

Transparency International критикува Европейския съюз, че е останал "безучастен" при вида на уронването на демократичните защитни механизми в някои държави членове, вместо да използва "силния си инструментариум, с който разполага що се касае до запазването на правовата държава".

В доклада си за 2025 г. неправителствената организация изтъква осъждането на бившия президент на Франция Никола Саркози като "рядък пример в Европа за прилагането на принципа на висока степен на отговорност за нарушения на политическата почтеност". Той бе осъден в края на септември миналата година на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група, след което беше вкаран в затвора на 10 октомври, а накрая бе освободен на 10 ноември. Триседмичното му пребиваване в затвора беше първото по рода си в историята на Петата френска република.

За осма поредна година Дания е страната с най-добър резултат, като тя получава оценка от 89 точки. Сред държавите с високи антикорупционни индекси се нареждат Сингапур (84) и Швейцария (80).

В Украйна се наблюдава една от най-положителните промени в индекса, въпреки че нейната оценка от 36 точки остава ниска. Правителството на Володимир Зеленски се сблъска със силно обществено недоволство след обвинения в корупция, насочени срещу негови приближени.

Според Transparency International "фактът, че тези и много други скандали бяха разкрити пред обществеността, показва, че работата на антикорупционните власти дава своите резултати". Докладът приветства "мобилизацията на гражданското общество" в Украйна, която е принудила Зеленски да се откаже от приемането на законопроект, ограничаващ независимостта на антикорупционните органи.