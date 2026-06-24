Производителят на танкове KNDS се готви за IPO във Франкфурт и Париж

Производителят на танкове KNDS започна в сряда процедура за първично публично предлагане (IPO) във Франкфурт и Париж, което представлява важна стъпка в развитието му като паневропейска компания в отбранителния сектор, предава Bloomberg.

Настоящите акционери на отбранителната компания – френската държава и Wegmann & Co., холдингова компания на фамилията собственик – ще предложат 20% от акциите на фирмата, според изявление от сряда.

IPO процесът ще преобразува акционерната структура на една от най-стратегически важните отбранителни компании в Европа, като на практика ще я превърне във френско-германско съвместно предприятие. KNDS е поредната отбранителна група, която излиза на европейските капиталови пазари с цел листване, подкрепена от ангажимента на регионалните правителства да увеличат разходите за отбраната.

Wegmann & Co. – структура, представляваща семейните собственици на компанията, които понастоящем притежават половината от KNDS, ще продаде дял от 40% на германската държава, при условие че се осъществи IPO-то. Френската държава, която притежава другата половина от KNDS, ще продаде акции в рамките на предлагането, така че също да притежава 40% дял. В понеделник Германия и Франция обявиха, че са се споразумели за структура на управление на компанията, при която всяка от страните ще притежава равни дялове.

След като стане публична, централата на KNDS ще е в Нидерландия, ще бъде съвместна собственост на френското и германското правителство, като 20% от акциите ще бъдат в свободно обращение на две европейски борси. Структурата на сделката подчертава все по-разпространеното мнение в европейските столици относно това колко важно е да се запазят ключови технологии и активи в областта на сигурността.

KNDS управлява пет подразделения: системи, боеприпаси, оборудване, обучение и техническо обслужване. Сред продуктите ѝ са бойни танкове, бронирани превозни средства за превоз на личен състав, преносими мостове и роботизирани превозни средства. Компанията произвежда и големи боеприпаси за снабдяване на тези бойни превозни средства. Като компания, търгувана на борсата, сред основните ѝ конкуренти са Rheinmetall и CSG.

Според последните финансови резултати базираната в Амстердам компания е реализирала приходи от 4,4 млрд. евро през 2025 г., което е с около 16% повече в сравнение с предходната година. Портфейлът от поръчки – ключов показател, даващ представа за предстоящата работа на компанията – се е увеличил до 33,1 млрд. евро в края на миналата година спрямо 23,5 млрд. евро година по-рано.

Докладът показва, че компанията работи в тясно сътрудничество с украинските въоръжени сили и общо около 40 армии по целия свят. В момента тя наема около 11 хил. служители – брой, който според нея ще продължи да нараства през тази година, тъй като компанията увеличава производството си и инвестира в научноизследователска и развойна дейност.