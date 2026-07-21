Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ, заяви транспортният министър Георги Пеев по БНТ.

"17 от сключените през годините договори вече се проверяват от Европрокуратурата", добави той.

По думите му през годините са влагани милиарди левове с нулев резултат. Според него няма нито един завършен договор за изграждане на железопътен път от 2015-2017 година насам, а някои от тях са сключени без финансиране. „Над 50% от железопътната мрежа е с ограничение на скоростта, само 116 от вагоните са климатизирани, като под 35 градуса работят неефективно", посочи министърът.

По думите му общият брой на вагоните е 266, а са необходими 285, като в същото време много хора искат през лятото да ползват спални вагони, а такива има само няколко броя.

Той увери, че първите нови влакове с климатици ще бъдат в движение през септември. Припомняме, че миналия месец у нас пристигнаха първите два нови електрически мотрисни влака, произведени от "Алстом". Това е най-голямата инвестиция в железопътен подвижен състав в България за последните 20 години, чиято обща стойност надхвърля 511 млн. евро. Мащабната поръчка обхваща общо 35 електрически мотрисни влака.

Мерки за пътната безопасност

Относно борбата с пътните произшествия транспортният министър се надява на първо време да се постигне координация на данните. „300 институции ще отговарят за пътната безопасност по обновения Национален план с включване на общините. България разполага с база данни в тях и координацията ще е в транспортното министерство, което ще създаде интегриран пакет, който да се използва в реално време, като се създаде рисков профил на отделните превозвачи, които нарушават правилата на пътя, и той да се използва за превенция. Целта е да се реагира в реално време и да се приложи контрол на пътя“, обясни Георги Пеев.

Министърът съобщи, че Планът ще бъде готов до края на август – в него ще има съответните срокове и отговорност. Той увери, че има достатъчно пари за пътната безопасност от тол такси и винетки, но отбеляза, че Фондът за пътната безопасност е в МВР и не е наясно какво се е случвало с тези пари през годините.

Пеев е на мнение, че най-големият проблем в държавата е, че няма дългосрочно планиране.

Що се отнася до камионите, които се посочват за големите виновници за тежките катастрофи, транспортният министър смята, че проблемът е комплексен заради състоянието на пътищата.

„Продължавам да твърдя, че ние нямаме магистрали – имаме скоростни пътища. Добрата инфраструктура е отправна точка за безопасност на пътя. Лесно можем да извадим тежкотоварните автомобили в пиковете, но къде да ги поставим“, коментира Георги Пеев. Той подчерта, че отнема време и планиране да се изградят специални паркинги и места за почивка за шофьорите на тежкотоварните камиони, като в Плана е заложено изграждането на такива паркинги.

За американските самолети

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер“. „Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава от 2006 г. в областта на отбраната и на базата на това споразумение има съответните процедури. Те трябва да се спазват. Правителството премести самолетите от сърцето на София", уточни Пеев. Той смята, че освен административни проблеми, свързани с безопасността и нарушаване на полети, не може да се пренебрегва и усещането на хората за тревожност.

Министърът е категоричен, че с разрешаването да се разположат американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер“ „страната ни не става мишена“. Попитан дали знае какво сме поискали от САЩ, за да разположат самолетите си у нас, той отговори, че премиерът е обяснил, а неговата основна роля като министър е сигурността на летището. „Не знам дали са водени разговори и дали сме искали нещо от САЩ“, добави той.

Задлъжнелите „Български пощи“

„Български пощи“ не могат да станат „най-добрите на света“, защото конкурнтните частни компании разполагат с технологии“, коментира състоянието на пощенските услуги министърът. Според него идеята е да се нормализира дейността им при голямата им загуба, защото те изпълняват социални функции.

Той е категоричен, че възнагражденията в дадено предприятие трябва да съответства на отговорността, която носят ръководителите му.

Георги Пеев отбеляза, че транспортното министерство няма да загуби средства по Националния план за възстановяване и устойчивост – за влакове, за хеликоптерите за спешна медицинска помощ по въздух от системата HEMS, като вече са определени базите, от които те ще са по-оперативни.