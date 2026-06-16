Японската централна банка повиши лихвите до най-високото им ниво от 31 години

Японската централна банка (ЯЦБ) повиши основния си лихвен процент до най-високото му ниво от 1995 г. насам и достигна нов важен етап в процеса на нормализиране на паричната политика, като същевременно обяви планове да прекрати постепенното намаляване на покупките на държавни облигации. Решението беше взето на заседание, проведено без присъствието на гуверньора Казуо Уеда, който е хоспитализиран, предава Bloomberg.

Основната лихва на финансовата институция беше повишена с 0,25 процентни пункта до ниво 1%. Банката също така съобщи, че от април 2027 г. ще поддържа покупките на облигации на стабилно месечно ниво от около 2 трлн. йени (12,5 млрд. долара). Тя постепенно намаляваше тези покупки от високите им нива като част от усилията си да се върне към нормална парична политика след години на мащабни стимули.

Днешното решение за лихвите беше широко очаквано от икономистите и финансовите пазари.

След съобщението йената поевтиня леко до 160,35 йени за долар. От миналата седмица валутата се движи около нивото от 160, което през април накара японското финансово министерство да се намеси на валутния пазар.

В същото време индексът Nikkei 225 за кратко премина границата от 70 000 пункта за първи път в историята, което показва, че очакваното увеличение на лихвите не е разклатило оптимизма на инвеститорите.

Тъй като повишението вече беше почти напълно заложено в пазарните цени, инвеститорите насочиха вниманието си към възможни сигнали за ново увеличение през следващите месеци и потвърждение, че инфлацията остава основна грижа за ЯЦБ.

Въпреки че САЩ и Иран обявиха временно споразумение за прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток, централните банкери остават предпазливи по отношение на инфлационните рискове. Стотици търговски кораби все още чакат момента за безопасно преминаване, а слабата йена продължава да увеличава ценовия натиск върху бедната на природни ресурси Япония.

Днешното заседание се проведе, след като гуверньорът Казуо Уеда беше хоспитализиран миналата седмица за лечение на инфекция, свързана с киста на черния дроб. Това е първият случай от извънредното заседание през 2010 г., когато управител на централната банка отсъства от заседание на борда.

По-рано ЯЦБ съобщи, че Уеда е предоставил своите виждания, но не е участвал в гласуването.

В официалното си изявление паричният орган отново посочва, че ще продължи да повишава лихвите в зависимост от икономическите и ценовите тенденции. В същото време банката премахна формулировката, че разходите по заемите остават „значително ниски“, което може да е знак, че лихвата се доближава до долната граница на неутралното си равнище.

Повечето анализатори, анкетирани от Bloomberg, очакват повишения приблизително на всеки шест месеца. Инвеститорите оценяват вероятността за ново увеличение до октомври на около 52%.

За ЯЦБ става все по-трудно да използва глобалната несигурност като аргумент за изчакване, тъй като инфлационният натиск по света се засилва. Миналата седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвите, а Федералният резерв се очаква да ги остави без промяна засега, въпреки спекулациите за възможно увеличение до края на годината.

Японската централна банка предупреди, че високите цени на петрола заради войната в Иран вече се прехвърлят бързо между компаниите и могат да доведат до поскъпване на широк кръг потребителски стоки.