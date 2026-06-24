Петролът поевтинява още, все повече танкери преминават през Ормузкия проток*

Цената на петрола продължава да спада и в сряда, като все повече танкери преминават открито през Ормузкия проток, а САЩ и Иран дават сигнали за напредък към прекратяване на войната, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,75% до 76,5 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,72% до 72,68 долара за барел.

Корабите преминават през ключовия морски маршрут с включени сателитни системи за проследяване, което показва нарастващо доверие. Международната морска организация (IMO) също съобщи, че е получила гаранции за безопасност, позволяващи на стотици плавателни съдове да напуснат Персийския залив.

Вашингтон и Техеран сигнализираха за първоначален напредък в преговорите за прекратяване на войната, започнала в края на февруари, въпреки че се очаква разговорите да бъдат продължителни, а позициите на двете страни все още се разминават по редица въпроси. Иран и Оман съобщиха, че започват работа по споразумение за управлението на Ормузкия проток, включително по въпросите за транзитните такси, на фона на опасения, че Ислямската република може да въведе нови налози за преминаване.

Във вторник контролираният от републиканците Сенат на САЩ гласува за прекратяване на войната в Иран в рядък символичен укор към президента Доналд Тръмп. Макар че резолюцията вероятно няма да доведе до промени в политиката на администрацията, тя е пореден знак, че държавният глава не разполага със силна вътрешнополитическа подкрепа за военните действия.

Междувременно Тръмп написа в публикация в социалната мрежа Truth Social, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да провери защо цените на бензина не спадат по-бързо въпреки поевтиняването на петрола. Средната цена на дребно в САЩ е намаляла с 14% от края на май и вече е под 4 долара за галон (близо 3,8 литра), но остава над средното сезонно ниво за последните пет години според данни на Американската автомобилна асоциация (AAA).

Фючърсите върху петрола са поевтинели с повече от една трета спрямо върховете си по време на войната, като основен фактор са очакванията за увеличаване на предлагането. САЩ временно разрешиха покупки на ирански петрол като част от дипломатическия процес, което улеснява опитите на продавачите да привлекат най-големите азиатски рафинерии.

Производителите от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ), бързо възстановяват износа си. Според Международната агенция по енергетика (МАЕ), ОАЕ вече са достигнали почти 85% от нивата на добив отпреди войната, което подчертава способността на региона бързо да увеличава предлагането. Кувейт отмени извънредните ограничения, а Ирак също увеличава производството си.

Въпреки това на някои пазари, включително в САЩ, все още има признаци на недостиг. Американският петролен институт (API) съобщи, че запасите от суров петрол в ключовия складов център в Къшинг, Оклахома, са намалели с още 1 млн. барела през миналата седмица. Ако официалните данни потвърдят това по-късно в сряда, резервите ще паднат под прага от 20 млн. барела, който се счита за минимално необходимо оперативно ниво.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.