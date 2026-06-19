Скритите разходи в логистиката не са в транспорта, а в сложността на процесите

Нарастващата несигурност във веригите на доставки, променящото се потребителско търсене и очакванията за все по-бързи доставки поставят бизнеса пред ново предизвикателство – как да оптимизира разходите, но не за сметка на обслужването на клиентите.

Това обсъждаха Цветан Найденов от „Ремикс Глобъл“ и Калин Костов от OnlineMashini.BG по време на панела за логистика и операции на събитието Tech of Tomorrow, организирано от Investor Media Group.

Двамата разговаряха за устойчивостта на веригите на доставки, управлението на наличностите в реално време, иновациите при доставките и ефективността на процесите при онлайн търговията.

Те заключиха, че най-големите разходи невинаги са видими в счетоводните отчети. Често те се крият в сложните, некоординирани процеси, липсата на точна информация за наличностите и невъзможността компаниите да реагират достатъчно бързо на промените в търсенето.

Скритите разходи в логистиката са в неефективните процеси

Според Калин Костов един от най-големите скрити разходи в логистиката и операциите са недобре оптимизираните процеси. Компаниите често се концентрират върху отделни елементи от дейността си, но губят поглед върху цялостната картина.

„Колкото по-опростени и добре изградени са процесите в една компания, толкова по-добре функционира тя“, посочи той.

Калин Костов. Снимка: Investor Media Group

Сложността по веригата на доставки се превръща в значителен източник на разходи, особено в контекста на кризите от последните години – пандемията, прекъсванията в глобалните доставки и геополитическите конфликти. Затова все по-важно става компаниите да разполагат с точни данни за наличностите си в реално време и да могат по-добре да прогнозират търсенето.

Управлението на инвентара изисква не просто поддържане на наличности, а правилно съчетаване между конкретните продукти, моментното търсене и различните групи клиенти. Сегментирането на клиентите и продуктите позволява създаването на различни оферти и по-прецизно управление на ресурсите.

Устойчивата верига на доставки е въпрос на баланс между сигурност и цена

По отношение на устойчивостта на веригите на доставки Костов посочи, че OnlineMashini.BG активно търси партньори и доставчици от близките пазари, както и съвместими продукти, които могат да намалят зависимостта от далечни производствени центрове.

Въпреки тенденцията за връщане на част от производството по-близо до крайните пазари, цената остава ключов фактор. Много от технологиите и продуктите, които днес се произвеждат в Азия, могат да бъдат създавани и в Европа, но при по-висока себестойност, което неминуемо се отразява и върху крайната цена за потребителите.

Изкуственият интелект също постепенно намира място в логистичните операции, най-вече чрез анализ на големи масиви от данни и подпомагане на вземането на решения, свързани с наличностите и планирането.

Балансът между бърза доставка, цена и обслужване е трудна задача

Една от най-големите трудности пред електронната търговия е намирането на правилния баланс между скоростта на доставка, разходите и качеството на клиентското обслужване.

По думите на Костов, много големи онлайн магазини не успяват да осигурят достатъчно добро обслужване въпреки мащаба си. Затова стратегията на OnlineMashini.BG е клиентите да могат лесно да се свързват с екипа, да получават оптимално бързо своите продукти и да разчитат на качествено обслужване.

В този процес важна роля играе и управлението на връщанията. Компанията е автоматизирала процедурата, като клиентите могат да заявят връщане директно през сайта, да получат готова товарителница и бързо да изпратят обратно продукта. Това улеснява потребителите и същевременно позволява унифициране и по-добър контрол върху вътрешните процеси.

Цветан Найденов. Снимка: Investor Media Group

Омниканалната търговия изисква единна логика на процесите

Развитието на омниканалната и мултиканалната търговия поставя допълнителни изисквания пред компаниите. Според Костов успешният модел не означава изграждане на множество различни процеси за всеки канал, а създаването на различни входни точки, които водят към единна и добре организирана система.

Независимо от степента на автоматизация и навлизането на нови технологии, най-важният ресурс в една компания остават хората. Именно те стоят зад правилното управление на процесите, доброто обслужване и способността бизнесът да се адаптира към променящата се среда.

Ефективната логистика днес вече не се измерва единствено чрез най-ниската цена на доставката. Конкурентното предимство идва от способността на компаниите да управляват комплексността, да използват данни в реално време и да създават устойчиви процеси, които поставят клиента в центъра на своята организация.

Основни партньори на събитието са: Cloud Office, MFG, Shelly Group, A1 България

Партньори: Kaufland, Словоред 2020, Inter Expo Center

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, White Bite Catering

Институционални партньори: BEA – Българска е-комерс асоциация, Българска финтех асоциация, Българо-испанска търговска камара, See Next, Българска асоциация на софтуерните компании, Асоциация на индустриалния капитал в България

Медийни партньори: БанкерЪ, See News, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, Dir.bg