Новите правила на електронната търговия в AI ерата

Изкуственият интелект (AI) и облачните технологии вече не са екзотика, а стандарт в електронната търговия. Успехът обаче не се крие в сляпото му внедряване, а в правилната софтуерна архитектура, запазването на човешкия облик на бранда и дълбокото разбиране на данните. Тези и други теми дискутираха участниците в първия панел на събитието Tech of Tomorrow – „Електронна търговия: Изкуствен интелект, данни и технологии – Как да увеличим печалбите“.

Около 900 млн. потребители седмично използват ChatGPT, цитира данни от Statista Никола Минков, съосновател на Trackian. Според него влиянието на големите езикови модели върху онлайн търговията вече е осезаемо. Данни от последната т. нар. Киберседмица в САЩ (която започва от Черния петък в края на ноември - бел. ред.) показват, че около 20% от всички поръчки са били генерирани с помощта на AI асистент. Любопитен факт е, че в 85% от случаите ChatGPT се обръща директно към Google за продуктови препоръки.

През цялото време на една онлайн покупка ние на практика общуваме с AI – текстът се генерира от изкуствен интелект, след това се чете от такъв и се споделя в чатове, управлявани от AI алгоритми, коментира Минков.

Той прогнозира, че заради огромната потребителска маса, която моделите концентрират, в бъдеще на търговците може да им се наложи да плащат на разработчиците на AI, за да си осигурят по-предно класиране при резултатите в Google.

Като основни предизвикателства Минков посочи дезинформацията, свързана с т.нар. AI халюцинации. За да се предпази брандът, бизнесът трябва активно да изисква обратна връзка от реални клиенти и да инвестира в медийно присъствие, тъй като ролята на традиционните и дигиталните медии за изграждане на доверие става по-важна от всякога.

Александър Червенков, акаунт мениджър в Cloud Office, подчерта от своя страна, че изборът на облачна услуга (сред големите три – Amazon, Microsoft и Google) е дългосрочно стратегическо решение, което определя мащабируемостта на бизнеса. Той похвали българския пазар, отбелязвайки, че у нас има изключително прогресивни компании, които успешно внедряват облачните технологии.

По отношение на персонализацията Червенков заяви, че не е необходимо абсолютно всичко да се персонализира на секундата. Вместо това бизнесът трябва да се фокусира върху критичните процеси.

По думите му AI не трябва да бъде самоцел – неговата роля е да решава реални, практически бизнес проблеми, предлагайки решения, които допреди няколко години бяха немислими. При правилна употреба технологията е мощен инструмент за оптимизация на разходите, обобщи Червенков.

От своя страна Асен Витанов, съосновател на Yellow Door, сподели, че компанията се стреми да внедрява всяка нова технологична опция в електронната търговия, но фокусът им е върху поддържането на „лека“ и гъвкава инфраструктура. Тъй като средният бизнес не може да си позволи големи бюджети за развойна дейност, гъвкавостта е неговото основно оръжие.

Чрез правилна архитектура вече е напълно възможно да се предлагат динамични, персонализирани цени за различните потребители, заяви Витанов. Той подчерта, че границата между хиперперсонализацията и страха на потребителя, че бизнесът знае твърде много за него, всъщност представлява самата сделка.

Търговците трябва да намерят баланса, за да не отблъснат клиентите си, като същевременно отчитат, че цикличността в покупките е основният индикатор за потребителска лоялност, посочи още той.

Калоян Кирилов, съосновател на Словоред 2020, обърна внимание на психологическия аспект в общуването с технологиите. Потребителите вече разбират кога срещу тях стои AI и съобразяват поведението си с това, но с времето изцяло автоматизираната комуникация започва да натежава и да уморява аудиторията, посочи той.

Кирилов сподели личен експеримент с клониране на собствения си глас за озвучаване на текстове.

„Първоначално всичко звучеше перфектно и равномерно. Впоследствие обаче се оказа, че хората предпочитат естествения ми глас – този, който няма перфектна интонация, но носи усещането за жив човек. Аудиторията просто спира да внимава, когато усети, че текстът е изцяло генериран от AI“, подчерта Кирилов.

Според него същият риск съществува и при текстовото съдържание. Текстовете, написани изцяло от AI, се разпознават лесно и могат да отблъснат потребителите, което директно рефлектира върху продажбите. Затова е наложителна човешка намеса за изглаждане на стила и грешките.

Езикът създава национално усещане и идентичност и тази връзка продуктите трябва да имат предвид тази особеност. Преди промяна на продуктовите описания с AI е нужно сериозно езиково проучване. Въпреки това Кирилов обобщи, че AI е отличен инструмент за структуриране на комуникацията, стига да се приема като партньор, който също като хората допуска грешки.

Като пример той посочи, че в практиката си вече често разпознават продуктови описания на вносни стоки, генерирани директно чрез модела Gemini.

В дискусията се включи и Младен Борисов, маркетинг директор на eBag, който подчерта растящата роля на езиковите модели в поведението на потребителите.

Той посочи, че до края на 2025 г. компанията отчита голям ръст в активността на езиковите модели, който се охлажда в началото на годината. През май обаче се наблюдава нов ръст.

По отношение на маркетинга Борисов подчерта, че eBag се доверява на партньори, които управляват рекламата чрез машинно оптимизиране.

Той защити тезата, че най-важното за бизнеса остава правилното разбиране на данните. В момента AI помага на компанията именно в дълбокия анализ на информацията, но за да бъде ефективен, на изкуствения интелект винаги трябва да му се подава ясен контекст и стабилна база данни.

Основни партньори на събитието са: Cloud Office, MFG, Shelly Group, A1 България

Партньори: Kaufland, Словоред 2020, Inter Expo Center

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, White Bite Catering

Институционални партньори: BEA – Българска е-комерс асоциация, Българска финтех асоциация, Българо-испанска търговска камара, See Next, Българска асоциация на софтуерните компании, Асоциация на индустриалния капитал в България

Медийни партньори: БанкерЪ, See News, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, dir.bg