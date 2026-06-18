AI агенти в пазаруването - средноинтелигентни помощници, а не заместители на здравия разум

AI агентите и сега могат да правят покупки и да извършват плащания от наше име, но за масовото им навлизане е много важно клиентите да им се доверят. Все още сме далеч от този момент. Това коментираха участниците в панел „Финансови решения и разплащания – Как да ги оптимизираме?“ в рамките на събитието Tech of Tomorrow, организирано от Investor.bg.

При трансакции с участието на AI агент задължително трябва да се установи идентичността на иницииращата страна, тъй като ще има опити агентите да бъдат въвлечени в опити за измами, посочи Кирил Сургов, главен оперативен директор в Easy Payment Services (EPS), и добави, че компании като неговата ще предлагат решения за предотвратяването им. „Трябва да се наблегне на защитата и сигурността, тъй като има нужда“, изтъкна той.

Сургов е на мнение, че AI инструментите могат да бъдат от полза в разплащанията, но под зоркото око на старши специалист, който да валидира работата им, тъй като те невинаги разбират правилно поставяните им задачи.

Кирил Сургов. Снимка: Investor Media Group

AI агентите ще променят много навиците на хората и ще им спестят време, но по-скоро трябва да ги възприемаме като средноинтелигентни помощници, а не заместители на здравия ни разум, коментира Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България. Той отбеляза, че разплащанията са свързани с време, а хората искат всичко да се случват максимално бързо, сигурно и да не го усещат.

„За компания като Kaufland, която е ориентирана към пазарен дял, е важно да сме максимално близо до различните предпочитания на различните клиенти в областта на разплащанията“, посочи Узунов и съобщи, че предстои пускането на интересни нови услуги в тази област.

Посоката в развитието на плащанията е една – дигитализация, тъй като тя помага за оптимизация на човешките грешки и позволява да проверяваме информацията, с която разполагаме, в реално време, отбеляза Даниела Ангелова, старши експерт „Продажби" в Ebury. Тя също изтъкна значението на регулациите, за да се гарантира сигурността на разплащанията.

Пластмасовите банкови карти няма да изчезнат, но използването им ще намалява

Пластмасовите банкови карти няма да изчезнат, но използването им ще се свие драстично, очаква Сургов. Причината е, че винаги ще има ниши, които ще се нуждаят от тази технология, освен ако няма изрична регулация, която да я забранява, добави той.

Узунов също е на мнение, че банковите карти са на доизживяване, без да прогнозира дали и кога ще изчезнат напълно. Дългосрочната тенденция в Kaufland е да нараства делът на безкасовите плащания, но Узунов посочи, че за компанията е важно да осигурява различни канали за разплащане на клиентите си, тъй като винаги има авангардни хора, които са готови да заложат на нова технология.

Цветомир Узунов. Снимка: Investor Media Group

В Ebury най-популярният канал за разплащане, който използват крайните клиенти и бизнесите, е плащането от сметка в сметка, съобщи Даниела Ангелова и добави, че компанията има сериозни партньори в тази област в България и чужбина, които допринасят за удобството на процеса.

Малкият и среден бизнес дигитализира разплащанията си

Малкият и среден бизнес дигитализира разплащанията си, като през 2024 г. броят на трансакциите е нараснал с над 60% и е достигнал обем от над 1 млрд. евро, сочат данни на MyPOS.

Ангелова очерта три посоки на оптимизациите, предлагани от дигиталните разплащания. Първо, отпадат скритите такси, начислявани от банките. Второ, в електронната търговия те позволяват управление на валутния риск, тъй като при работа с партньори в чужбина, особено извън еврозоната, може да настъпят промени на валутните пазари до момента на плащането. Понякога те може да са в размер на 5-10% и да неутрализират маржа на печалбата на компанията. Третата оптимизация е свързана с управлението на валутните потоци, когато една компания работи на няколко пазара и няма постоянна видимост за тях в реално време.

Даниела Ангелова. Снимка: Investor Media Group

Ebury използва изкуствен интелект дейността си за анализ на информацията и предоставяне на най-добрия валутен курс на клиентите в реално време.

Каналът „купи сега, плати по-късно“ става задължителен и отбелязва ръст, съобщиха участниците в панела.

Според Сургов към момента той е слабо представен и има поле за разширяване на предлагането му. Той е лесен за прилагане, но трябва да се наблегне на юридическата част при предоставянето на финансиране, посочи той. „Когато това решение се създаде и интегрира правилно, за да е удобно за крайния клиент, то ще има успех. Практиката показва, че хората харчат повече, когато знаят, че няма да платят веднага“, изтъкна Сургов.

Основни партньори на събитието са: Cloud Office, MFG, Shelly Group, A1 България

Партньори: Kaufland, Словоред 2020, Inter Expo Center

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, White Bite Catering

Институционални партньори: BEA – Българска е-комерс асоциация, Българска финтех асоциация, Българо-испанска търговска камара, See Next, Българска асоциация на софтуерните компании, Асоциация на индустриалния капитал в България

Медийни партньори: БанкерЪ, See News, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, Dir.bg