И GameStop започва покупки на биткойни

GameStop – компанията, която се превърна в емблема на т. нар. меме търговия през 2021 г., съобщи, че нейният борд е одобрил план за купуване на биткойни като резервен актив, съобщава Bloomberg.

Базираната в Тексас фирма се присъединява към растящия брой публични компании, които експериментират с използването на корпоративни пари или заеми за покупка на цифрови активи в опит да се възползват от поскъпването на биткойна. Пионер бе Strategy на Майкъл Сейлър – компания за корпоративен софтуер, преди известна като MicroStrategy, която придоби биткойни за повече от 40 млрд. долара.

Миналия месец главният изпълнителен директор на GameStop Райън Коен загатна за идеята, публикувайки снимка на себе си и Сейлър в платформата X. Акциите на GameStop поскъпват с над 8% в търговията след редовната сесия във вторник, въпреки че завършиха предходната сесия на червено, а от началото на годината цената им е надолу с около 19%.

Най-различни компании, вариращи от доставчици на медицински технологии до хотелски вериги, бяха вдъхновени от възхода на Strategy. Акциите ѝ поскъпнаха с над 2600%, откакто съоснователят Сейлър започна да инвестира през 2020 г. парите на компанията в биткойни в опит да я защити от инфлацията. Криптовалутата поскъпна с близо 700% през същия период. В сряда към 10 ч. тя се разменя за 88 200 долара, което е ръст от 1,7% за денонощието.

Публичните компании, които имат значително присъствие на биткойни в баланса си, отчитат приток на инвеститори, търсещи експозиция към криптовалутите, но без да имат директно участие. Редица компании за добив на биткойни като MARA Holdings Inc. и Riot Platforms Inc., както и криптоборсата Coinbase Global Inc., също се възприемат като проксита за навлизането в криптосектора.

Въпреки че основният бизнес на GameStop е в затруднение, компанията стана известна покрай манията на инвеститорите на дребно през първите години на пандемията.

GameStop съобщи още, че приходите за четвъртото тримесечие са намалели с 28% до 1,28 млрд. долара спрямо периода отпреди година. Продажбите на хардуер, аксесоари и софтуер са намалели през тримесечието, докато продажбите на колекционерски предмети са нараснали.