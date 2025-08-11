AI създава нови милиардери рекордно бързо

Стартъпи за изкуствен интелект (AI) създадоха десетки нови милиардери тази година, допълвайки разцвета на технологията, който пък бързо се превръща в най-големия бум на създаване на богатство в близката история, пише CNBC.

Мащабните кръгове за набиране на средства тази година на Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere и други стартъпи създадоха огромни нови богатства на хартия и тласнаха оценките на въпросните компании до рекордни нива. В момента има 498 AI „еднорога“ - частни компании за изкуствен интелект с оценка от 1 млрд. долара или повече, като общата им стойност се равнява на 2,7 трлн. долара, според CB Insights. Цели 100 от тях са основани от 2023 г. насам. Има повече от 1300 AI стартъпа с оценки над 100 млн. долара, допълва фирмата.

В комбинация с покачващите се цени на акциите на Nvidia, Meta, Microsoft и други публично търгувани компании, свързани с изкуствения интелект, заедно с инфраструктурните фирми, които изграждат центрове за данни и изчислителна мощност, и огромните плащания за инженерите по изкуствен интелект AI създава лично богатство в мащаб, който кара последните две технологични вълни да изглеждат като загрявка.

„Ако се върнем назад и прегледаме данни от над 100 години, никога не сме виждали богатство, създадено с такъв размер и скорост“, коментира Андрю Макафи, главен изследовател в MIT. „Това е безпрецедентно.“

Нова генерация от милиардери се надига със стремглаво покачващите се оценки. През март Bloomberg изчисли, че четири от най-големите частни компании за изкуствен интелект са създали поне 15 милиардери с общо нетно богатство от 38 млрд. долара. Оттогава насам повече от дузина еднорози си спечелиха статута на такива.

Мира Мурати, която напусна Open AI миналия септември, основа Thinking Machines Lab през февруари. До юли тя набра 2 млрд. долара в най-големия начален кръг за финансиране в историята, което даде на компанията оценка от 12 млрд. долара.

Anthropic AI води преговори за набиране на 5 млрд. долара при оценка от 170 млрд. долара, почти три пъти по-висока от оценката ѝ през март. Главният изпълнителен директор Дарио Амодей и шестимата други основатели вероятно вече са мултимилиардери, твърдят източници, запознати с компанията.

Anysphere беше оценена на 9,9 млрд. долара при набиране на средства през юни и само седмици по-късно ѝ беше предложена оценка от 18 до 20 млрд. долара, което вероятно прави 25-годишния ѝ основател и главен изпълнителен директор Майкъл Труел милиардер.

Разбира се, по-голямата част от създаденото богатство от изкуствен интелект е в частни компании, което затруднява осребряването на средствата за притежателите на акции и основателите. За разлика от бума на дотком компаниите от края на 90-те години, когато редица компании станаха публични, днешните стартъпи в областта на AI могат да останат частни за по-дълго време, предвид постоянните инвестиции от фондове за рисков капитал, суверенни фондове и други технологични инвеститори.

В същото време бързият растеж на вторичните пазари позволява на собствениците на акции на частни компании да продават книжата си на други инвеститори и да осигуряват ликвидност. Структурираните вторични продажби или търговите предложения стават широко разпространени. Много основатели също така могат да вземат заеми срещу собствения си капитал.

Open AI води преговори за вторична продажба на акции, за да осигури пари в брой на служителите. Предложената оценка от 500 млрд. долара следва набирането на средства от компанията през март, което ѝ осигури оценка от 300 млрд. долара.

Десетки частни фирми се придобиват или сливат, което също осигурява ликвидност. След като Meta инвестира 14,3 млрд. долара в Scale AI, основателят Александър Уан се присъедини към AI екипа на Meta. Според CB Insights от 2023 г. насам са се случили 73 събития, свързани с ликвидността, включително сливания и придобивания, първични публични предлагания, обратни сливания или корпоративни мажоритарни дялове. След сделката с Meta съоснователката на Scale AI Луси Гуо, която напусна компанията през 2018 г., купи имение в Холивуд Хилс в Лос Анджелис за около 30 млн. долара.

Въпреки това бумът на изкуствения интелект до голяма степен е съсредоточен в района на Мексиканския залив, напомняйки за ерата на дотком играчите. Миналата година компании от Силициевата долина набраха над 35 млрд. долара рисково финансиране, според Института за регионални изследвания на Силициевата долина. Сан Франциско сега има повече милиардери от Ню Йорк, 82 в сравнение с 66 в Ню Йорк, според New World Wealth и Henley & Partners. Населението на милионерите в района на залива се е удвоило през последното десетилетие, в сравнение с ръста на Ню Йорк от 45%.