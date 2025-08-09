Инвеститорите бързо се отдръпват от акции, които смятат за застрашени от AI

Отпечатъкът на изкуствения интелект (AI) върху американските финансови пазари е безспорен. Nvidia е най-високо оценената компания в света с близо 4,5 трлн. долара пазарна капитализация. Стартъпи от OpenAI до Anthropic са набрали десетки милиарди долари.

Но новата технология има и недостатък, който инвеститорите все повече забелязват. Тя заплашва да промени из основи индустриите, подобно на това, което интернет направи преди нея. И инвеститорите започнаха да залагат къде точно ще се случат тези промени, изоставяйки акции на компании, за които някои стратези очакват спад в търсенето, тъй като приложенията с изкуствен интелект стават все по-популярни, пише Bloomberg.

Сред тях са фирми за уеб разработка като Wix.com, компанията за дигитални изображения Shutterstock и софтуерният разработчик Adobe. Триото е част от кошница от 26 компании, които стратези от Bank of America са идентифицирали като най-застрашени от изкуствения интелект. Групата се е представила с около 22 процентни пункта под индекса S&P 500 от средата на май, след като горе-долу е била в крак с пазара от дебюта на ChatGPT в края на 2022 г.

„Промените са реални“, казва Даниел Нюман, главен изпълнителен директор на Futurum Group. „Мислехме, че ще се случат в рамките на пет години. Изглежда, че ще се случат в рамките на две. Бизнесите, базирани на услуги, които имат голям брой служители, ще бъдат наистина уязвими, дори и да имат стабилен бизнес от последната технологична ера.“

Досега малко компании са се провалили в резултат на разпространението на чатботовете и т. нар. агенти, които могат да пишат софтуерен код, да отговарят на сложни въпроси и да създават снимки и видеоклипове. Но с технологични гиганти като Microsoft и Meta Platforms, които наливат стотици милиарди в изкуствен интелект, инвеститорите започнаха да заемат по-дефанзивна позиция.

Wix.com и Shutterstock отстъпиха с поне 33% на борсата през 2025 г., в сравнение с 8,6% ръст за широкия бенчмарк. Цената на акциите на Adobe спадна с 23%, на фона на опасения, че клиентите ще се обърнат към платформи с изкуствен интелект, които могат да генерират изображения и видеоклипове, както Coca-Cola вече направи с реклама, генерирана от AI. ManpowerGroup, чиито услуги за подбор на персонал може да пострадат от нарастващата автоматизация, записа 30% спад на борсата тази година, докато конкурентът ѝ Robert Half загуби повече от половината си капитализация, достигайки най-ниското си ниво от повече от пет години.

По-лошите настроения сред инвеститорите се наблюдават, докато изкуственият интелект променя всичко - от начина, по който хората получават информация от интернет, до начина, по който функционират колежите. Дори компании, които са начело в развитието на технологиите, като Microsoft, съкращават работни места, тъй като производителността се подобрява, а и за да направят път за повече инвестиции в изкуствен интелект. За много наблюдатели на технологичната индустрия наближава времето, когато изкуственият интелект ще стане толкова широко разпространен, че компаниите ще започнат да фалират.

Тревогата относно въздействието на изкуствения интелект върху съществуващите компании беше видима миналата седмица, когато акциите на Gartner понесоха удар, след като компанията за пазарни проучвания сви прогнозата си за приходите за годината. Стойността на книжата ѝ се стопи с 30% за пет дни, което е най-големият ѝ едноседмичен спад в историята.

Въпреки че компанията обвини политиките на правителството на САЩ, включително съкращенията на разходите и митата, анализаторите бързо посочиха с пръст изкуствения интелект, за който инвеститорите се опасяват, че може да предостави по-евтини алтернативи на изследванията и анализите на Gartner, въпреки че компанията внедрява свои собствени AI инструменти.

Morgan Stanley твърди, че резултатите „подсилват твърденията за разрушенията, идващи от AI“, докато Baird изрази „нарастващото безпокойство, че рисковете, свързани с изкуствения интелект, оказват влияние“. Представители на Gartner не са отговорили на запитването за коментар.

Има изобилие от историческите прецеденти за нови технологии, които унищожават индустрии. Телеграфът отстъпи място на телефоните, конските камшици и каруците бяха повалени от автомобила, а унищожаването на Blockbuster от Netflix беше пример за разрухата, причинена от интернет.