Трябва ли политиците да използват изкуствен интелект?

Шведският премиер Улф Кристерсон повдигна интересна дискусия в страната с признанието си, че използва изкуствен интелект - ChatGPT и френското приложение LeChat, когато иска второ мнение по някой въпрос. Според него и други политици и държавни лидери правят същото, пише Euronews.

Неговите признания пред вестник Dagens Industri обаче предизвикаха вълна от негативни коментари. В тях се казва, че хората са избрали Кристенсон, а не ChatGPT да управлява страната. Експерти предупредиха за риска политически решения да бъдат взети на базата на неточна информация.

Изкуственият интелект все още се обучава от публично достъпни масиви с информация, а данните в тях могат да бъдат непълни, неточни и дори манипулирани. При това положение чатботовете ще дадат неточни отговори и решението на политиците ще бъдат взети на грешна основа.

Получаването на отговори е евтино, но ненадеждно, заявяват още експертите. Те изтъкват и още една причина за притеснения - достъп до чувствителна информация, с която работят политиците. Говорител на премиера веднага побърза да успокои, че секретни данни не са били споделяни с чатбот.

Не за първи път шведски политик използва изкуствен интелект и е критикуван. През миналата година един от депутатите използва приложенията и зададе 180 въпроса на министрите. Критиките към него бяха насочени най-вече, че е претоварил администрацията на правителството.

Дебатите в Европа се случват на фона на съобщенията на Open AI, разработчика на ChatGPT, че има споразумение с американското правителство за осигуряване на достъп до чатботове на минимална цена от 1 долара през следващата година.

Администрацията в Белия дом има план за действие с изкуствен интелект, който предвижда масово използване, за да бъде повишена ефективността на федералните власти. Тест в Пенсилвания показва, че приложенията пестят по 95 минути на ден, посветени на рутинни задължения, на държавните служители.