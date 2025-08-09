Кои са победителите и губещите в рекламната надпревара, движена от изкуствения интелект

Изкуственият интелект (AI) е оръжие в ръцете на дигиталната реклама, пише CNBC.

Meta и Alphabet отчетоха приходи от продажби и печалба, които надминаха очакванията на Wall Street, но силата в разходите за дигитална реклама беше забележителна.

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг заяви по време на конферентния разговор за резултатите, че изкуственият интелект е помогнал за „по-голяма ефективност и успехи в нашата рекламна система“, като по този начин е допринесъл за 22% увеличение на приходите от продажби през второто тримесечие на годишна база, които достигнаха 47,52 млрд. долара.

Финансовият директор на Meta Сюзън Ли също каза на анализаторите, че пазарът на онлайн реклами изглежда се е подобрил от април насам.

През април Ли отбеляза, че онлайн търговците на дребно, базирани в Азия, са намалили разходите си за дигитална реклама на фона на по-широката макроикономическа несигурност поради строгите мита на президента Доналд Тръмп и затварянето на вратичката в търговията de minimis.

Ли твърди, че през последното тримесечие е имало забележимо „подобрение“ при тези азиатски фирми за електронна търговия, които са увеличили разходите си за дигитална реклама в платформата, заедно с малките рекламодатели, базирани в Северна Америка.

„Като цяло очакваме още едно тримесечие на здравословно търсене на реклама“, коментира Ли относно ръста на рекламата.

Гил Лурия, ръководител на технологичните изследвания в D.A. Davidson, заяви, че макар все още да има по-широка макроикономическа несигурност, „днес дигиталната реклама като цяло се справя добре. Това е просто продължение на факта, че потребителят все още е стабилен.“

„Има оптимизъм, че потребителските разходи ще се задържат и следователно всички пазари надолу по веригата ще се запазят“, допълва Лурия.

„Мисля, че едно от нещата, на които ни научиха резултатите, беше, че можете да харчите много пари за изкуствен интелект, когато основният ви бизнес се справя добре, и особено когато основният ви бизнес вече се възползва от инвестициите, които сте направили в изкуствен интелект“, коментира Жасмин Енберг, вицепрезидент и главен анализатор на eMarketer, относно второто тримесечие на Meta.

Продължаващият изумителен темп на разходите за изкуствен интелект също няма изгледи да се забави скоро.

Alphabet добави още 10 млрд. долара към прогнозата си за капиталови разходи за 2025 г., която сега достига 85 млрд. долара, докато Meta повиши долната граница на капиталовите си разходи за следващата година между 66 и 72 млрд. долара вместо 64 и 72 млрд. долара.

Инвеститорите не показаха признаци на безпокойство относно огромните разходи за изкуствен интелект на Meta и Alphabet, тъй като общите приходи от продажби на тези компании продължават да нарастват.

Отвъд технологичните гиганти, Reddit отчете силни приходи от продажби за второто тримесечие в размер на 500 млн. долара, което представлява 78% увеличение на годишна база. Това помогна за покачването на цената на акциите на компанията с 20%.

„Те се издигнаха като феникс и постигнаха някои изключителни резултати“, коментира Лурия за Reddit, чиито акции отстъпиха с над 15% на борсата през февруари, след като компанията отчете по-слаб от очакваното брой потребители поради промяна в алгоритъма за търсене на Google.

Успешното тримесечие на Reddit контрастира с подобни по размер конкуренти като Snap и Pinterest, които отчетоха по-слаби тримесечни резултати тази седмица.

Приходите от продажби на Snap за второто тримесечие са нараснали само с 9% на годишна база, а компанията не е изпълнила прогнозите на Wall Street за средните приходи на потребител в световен мащаб – показател, който показва колко пари компанията получава от всеки потребител.

За това разминаване е допринесла и неуспешна актуализация на рекламната платформа на Snap, която е навредила на „ръста на приходите“ на компанията, посочи главният изпълнителен директор Евън Шпигел в писмо до инвеститорите.

Компанията майка на Snapchat в сряда също така добави Reddit към списъка си с конкуренти в последния си отчет, което показва потенциално разрастващо се съперничество.

Междувременно акциите на Pinterest потънаха с над 10% в четвъртък, след като компанията отчете резултати за второто тримесечие, които показаха, че не е изпълнила очакванията за печалбата на акция.

Финансовият директор на Pinterest Джулия Брау Донъли заяви пред анализаторите, че компанията все още наблюдава някои опасения, свързани с митата, „и по-широката пазарна несигурност“, както посочи по-рано през май.

За разлика от Meta, Донъли заяви, че „азиатските търговци на дребно в електронната търговия са свили разходите си в САЩ“, което подчертава как някои рекламодатели гравитират към по-големи онлайн рекламни платформи на фона на признаците за глобална икономическа несигурност.