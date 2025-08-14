Страните от ЕС държат само 16,6% от личното богатство в света

Страните от Европейския съюз (ЕС) държат само 16,6% от личното богатство в света. Като се включат Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция, този дял се увеличава до 22,3%.

САЩ държат повече от една трета, а Китай - около една пета. Заедно двете страни контролират 54% от световното богатство, според Доклада за глобалното богатство на UBS за 2025 г., цитиран от Euro News.

Докладът на UBS обхваща 56 държави и пазари, представляващи над 92% от световното богатство.

Според документа, глобалното лично богатство достига 471 трлн. долара (435 трлн. евро) към края на 2024 г. САЩ държат най-големия дял - 34,7% (150,9 трлн. евро), следвани от Китай с 19,4% (84,2 трлн. евро). Япония е на трето място с 4,5% (19,7 трлн. евро).

Европа – включително ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция, държи 22,3% от световното лично богатство. Великобритания е на първо място в региона по дял - 3,84%, следвана от Германия с 3,76% и Франция с 3,3%. Италия (2,25%) и Испания (1,95%) допълват челната петица, т.е. петте най-големи икономики в региона заемат първите пет места.

Делът на България е 0,06%. Деветнадесет от 31 страни имат дял под 0,4%.

В номинално изражение Великобритания притежава 16,7 трлн. евро лично богатство, следвано от Германия (16,4 трлн. евро) и Франция (14,3 трлн. евро). Никоя друга европейска страна не надвишава границата от 10 трлн. евро.

Най-богатите 10% в еврозоната са държали 57,3% от общото нетно богатство на домакинствата през последното тримесечие на 2024 г., сочат още данните.

Комбинираният дял на петте най-големи икономики в Европа (15,1%) обаче е значително по-нисък от дела на Китай в световното лично богатство (19,4%).

Важно е да се отбележи, че данните показват общото богатство и националните дялове, а не богатството на индивидуално ниво.

Като цяло страните с по-висок брутен вътрешен продукт (БВП) имат по-голям дял от глобалното лично богатство.

Източна Европа регистрира най-големия скок в общото лично богатство през 2024 г. - над 12% увеличение в сравнение с 2023 г., малко пред Северна Америка. В региона през миналата година са се появили още 28 хил. нови милионери, или с 2,9% повече спрямо предходната година.

Общото лично богатство в Китай нараства с 3,4% през 2024 г. спрямо 2023 г. Темпът на растеж изпреварва този, отчетен за Югоизточна Азия – 2,7%. Ръстът в Близкия изток и Африка достига по 4,2%, докато в Западна Европа и Океания се отчита спад от по 1,5%, а в Латинска Америка – 4,3%.

Нетната стойност на богатството се определя като стойността на финансовите активи и реалните активи (главно жилища), собственост на частни лица, минус техните дългове, според доклада. Активите на частните пенсионни фондове са включени, но не и правата за държавни пенсии.