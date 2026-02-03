Арктика е ужасно място за война, а САЩ нямат оръжията и уменията, за да я водят

Арктика е ужасно място за война - разстоянията са големи, температурите - отрицателни и могат да повредят оборудването, снегът е дълбок, инфраструктурата и възможностите за поддръжките са ограничени, а дневната светлина през зимата практически липсва. Заради коментарите на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия очакванията са, че следващата война ще се разгърне именно в такива условия, а опасенията на военни експерти са, че САЩ съвсем не са готови за това, пише Business Insider.

Тръмп не е първият американски политик, който вижда Арктика като място, което е ключово за отбраната на САЩ, отбелязва още изданието и цитира доктрината на Министерството на отбраната от 2024 година, в която се посочва, че трябва да бъдат модернизирани системите за наблюдение, както и да бъдат подобрени способностите за ранно предупреждение и т.н. Още тогава институцията предупреждава, че съществуващите системи не отговарят на растящите заплахи в региона.

Според документа не само страните от НАТО като цяло, но и САЩ отделно (в Аляска) не са инвестирали достатъчно за защитата и бързо реагиране при заплаха в арктическите зони. Липсват ледоразбивачи и фрегати за наблюдение на подводници, липсват подводни сензори за контрол, пристанищата не са оборудвани за потенциално увеличени доставки на военна техника, няма изградени достатъчно писти и пътища, се посочва още и в анализ и на Института "Хъдсън".

Наблюдението е предизвикателство

Последните учения показват, че наблюдението е свързано с големи предизвикателства. Дроновете например, които са едно от основните разузнавателни средства в Украйна, намаляват своята ефективност при ниските температури, виелиците и силните ветрове.

В същото време Русия и Китай организират съвместни патрули, а Китай има желание да се позиционира като държава в близост до Арктика. И в това има и чисто икономически интерес - промените в климата отварят нови маршрути за доставки, както и достъп до природни ресурси, останали векове под ледовете.

Европа не е толкова беззащитна

Въпреки заявките на Доналд Тръмп, че само САЩ могат да защитят Гренландия, Европа всъщност не е толкова беззащитна, пише и The Times. САЩ реално са зависими от Европа по отношение на Арктика - техният фокус за отбрана е по-скоро Индийския и Тихия океан, както и Източна Европа. Досега Вашингтон оставяше защита на северните зони на съюзниците си с опит. В момента това са Швеция, Финландия и Норвегия, които осигуряват гръбнака на сухопътната отбрана, и британският Кралски флот, който осигурява морско наблюдение и подводни операции.

Великобритания разполага и със самолети P-8 Poseidon за проследяване на подводници в Атлантическия океан.

Британското издание отбелязва още, че САЩ разчитат на Финландия за специфични технологии за производството на ледоразбивачи. Отделно, че американската брегова охрана едва миналата година получи нов ледоразбивач за първи път от 25 години.

Източници на The Times разказват още за съвместно учение на НАТО в Норвегия Joint Viking, на което европейските съюзници и основно Финландия, са показали по-добри умения за бойни действия в арктически условия. В момента британските, норвежките, шведските и финландските военни имат най-добрата подготовка сред съюзниците в НАТО за водене на битки в арктическите условия. САЩ нямат такъв опит досега, както и оборудване, което да издържи на екстремно ниски температури.

Военни анализатори отбелязват, че тактиката за защита на Гренландия и като цяло арктическите зони почива повече на сътрудничеството, а не на противопоставянето между съюзниците.