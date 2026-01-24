Отбранителната стратегия на САЩ омаловажава заплахата от конфронтация с Китай

Годишният доклад за отбранителната стратегия на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп очертава по-мек тон спрямо Китай, спрямо минали години, призовавайки за възпиране „чрез сила, а не чрез конфронтация“, като същевременно се фокусира върху заплахите, породени от миграцията и наркотиците в Западното полукълбо, пише Bloomberg.

Дългоочакваната Национална отбранителна стратегия на Пентагона насочва Министерството на отбраната да „поддържа благоприятен баланс на военната сила в Индо-Тихоокеанския регион“. Тя предлага дългоочакван поглед върху начина, по който Пентагонът ще приложи подхода на Тръмп „Америка на първо място“ към военните цели по време на втория мандат на републиканеца.

„Не с цел доминиране, унижаване или удушаване на Китай“, се казва документа от 25 страници. „Напротив, нашата цел е далеч по-обхватна и разумна от това: Тя е да гарантираме, че нито Китай, нито който и да е друг може да доминира над нас или нашите съюзници. Това не изисква смяна на режима или някаква друга екзистенциална борба“.

Вместо това, в съответствие с фокуса на Тръмп върху вътрешните проблеми, като наркотиците и миграцията, стратегията определя тези проблеми като далеч по-големи заплахи от всяка, породена от чуждестранни противници.

Това е в съответствие със Стратегията за национална сигурност на Тръмп, публикувана на 4 декември, която дава приоритет на защитата на американската родина, осигуряването на сигурността на границите ѝ и съживяването на технологичното развитие в САЩ и способността за производство в голям мащаб, когато е необходимо.

„В продължение на десетилетия американският външнополитически естаблишмънт пренебрегваше националната отбрана“, става ясно още в документа. „Тъжните резултати говорят сами за себе си. През последните десетилетия нашата нация беше залята от поток от нелегални имигранти“.

В увод, подписан от министъра на отбраната Пийт Хегсет, се казва, че подходът на администрацията на Тръмп не е изолационизъм, а „основан на гъвкав, практичен реализъм, който гледа на света по ясен начин, което е от съществено значение за обслужване на интересите на американците“.

Стратегията намалява мащабните мисии за изграждане на страни и поставя по-голяма тежест върху европейските съюзници и партньори, когато става въпрос за защитата на региона срещу руската агресия и за справяне с продължаващата война в Украйна.

Министерството на отбраната вече е направило промени в начина си на организация. Американската армия, например, наскоро създаде ново Командване в Западното полукълбо, което обединява Командването на армейските сили на САЩ, Северната и Южната армия на САЩ в едно.

Министерството на отбраната публикува и стратегия за реформа на придобиванията и създаде Звено за военно производство, предназначено да укрепи работната сила и да увеличи скоростта и ефективността при производството на оръжия, необходими в бъдеще, както и Звено за икономическа защита, което да помогне за укрепването на индустриалната база и продажбата на военно оборудване в чужбина.

Документът подчертава съществените разлики между отбранителната стратегия на Тръмп през първия му мандат и новата стратегия, като например преминаване от фокус върху конкуренцията с Русия и Китай и изпращане на сили в чужбина като механизъм за възпиране.

Забележително е, че в Стратегията за национална сигурност на Тръмп липсва каквото и да е характеризиране на Русия като сериозна заплаха за националната сигурност. Лора Купър, бивш помощник-министър на отбраната на САЩ относно Русия, Украйна и Евразия, класифицира това като „огромна грешка“ по време на изслушване в Комисията по външни работи към Камарата на представителите през декември, фокусирано върху хибридните заплахи от Русия и Китай.

В отклонение от подхода на администрацията на Джо Байдън, стратегията гласи, че отношението на САЩ към Русия ще се фокусира върху заплахите за родината, оставяйки съюзниците от НАТО, особено тези по източния фланг на алианса, да се справят с тази „постоянна, но управляема заплаха“.

Министерството на отбраната „ще гарантира, че американските сили са готови да се защитават от руски заплахи към САЩ“, се добавя в него.

В стратегията за сигурност се казва, че Северна Корея „представлява пряка военна заплаха за Южна Корея и Япония“, но също така се предупреждава, че ядрените ѝ амбиции биха могли да застрашат и САЩ.