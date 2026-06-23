Първият трилионер вече е ясен. Но кой ще бъде следващият?

Илон Мъск стана първият трилионер в света благодарение на дела си в SpaceX след публичния дебют на компанията на 12 юни. Трейдърите на пазара за прогнози смятат, че Марк Зукърбърг има най-голям шанс да бъде следващият, но все пак му остава да извърви дълъг път, съобщава CNBC.

Спекулантите на платформата Kalshi дават на главния изпълнителен директор на Meta 32% шанс да стане вторият трилионер в света. Нетното му богатство се оценява на малко под 200 млрд. долара, според Forbes, което Kalshi използва, за да определи дали да реши договора с „да“, или „не“. Това означава, че нетното му богатство ще трябва да се учетвори, за да спечели титлата.

Марк Зукърбърг. Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Договорите на Kalshi, свързани с въпроса, също изтичат до 2033 г., което означава, че ако лицето, посочено в тях, не стане вторият трилионер дотогава, договорът ще бъде затворен.

Трейдърите на платформата поставят главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг на второ място след Зукърбърг с 21% шанс да достигне 13-цифрено нетно състояние. Според Forbes настоящото му нетно състояние е малко над 180 млрд. долара.

За никой друг не се смята, че има повече от 10% шанс да стане вторият трилионер. Майкъл Дел, главен изпълнителен директор на Dell Technologies, се нарежда трети с едва 6%, и то въпреки че настоящото му нетно състояние от 240 млрд. долара и е по-голямо от това на Зукърбърг и Хуанг.

Въпреки ниските коефициенти от прогнозите на пазарните търговци, повече от един трилионер може да е в процес на създаване, ако се вярва на предишни изследвания. Доклад на Oxfam от януари 2025 г. изчислява, че в рамките на едно десетилетие ще има петима трилионери.