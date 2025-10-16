Европейският парламент предлага спиране на руския газ в ЕС още от догодина

Комисията по енергетика към Европейския парламент одобри предложение за ускорено прекратяване на покупките на руски енергоресурси - газ, петрол и въглища, още от 1 януари 2026 година. Ще има и някои изключения, но до края на следващата година страните от ЕС трябва да прекъснат всички енергийни връзки с Русия.

Сега предложението трябва да бъде одобрено и в пленарната зала и след това съгласувано с Европейската комисия и страните от ЕС. Първоначалното предложение на Брюксел е отказ от руски енергийни ресурси, но с година по-късно - от 1 януари 2027 година с някои изключения и изцяло до края на следващата година.

Според източници на Ройтерс идеята на европейските депутати едва ли ще бъде приета от страните от Европейския съюз, но ще даде възможност за оказване на натиск при последващите преговори.

Външният министър на Унгария Петер Сийярто вече написа в социалната мрежа X, че страната му ще се противопостави на тази ускорена процедура. "Това е директна намеса в енергийната сигурност на Унгария, забавя развитието на икономиката и носи заплаха за увеличаване на разходите на унгарските домакинства за комунални услуги", обеляза той.

Предложението на ЕК за отказа от руски енергоресурси беше направено през май и то предвижда това ограничение да бъде записано в резолюция, а не като санкционна мярка срещу Русия заради войната в Украйна. По този начин Брюксел се нуждае от квалифицирано мнозинство, а не от пълно единодушие.

Унгария, Русия и Турция разчитат на "Турски поток" за доставките на газ, каза още Сийярто, който е в Москва за Руската енергийна седмица. Той посочи, че по газопровода, чието продължение минава през България, Унгария ще получи рекордни количества природен газ през тази година. За първите девет месеца на годината доставките вече надхвърлят 6 млрд. куб. метра. Унгария извършва и реекспорт на 2 млрд. куб. метра газ към Словакия.

Унгария и Словакия са двете държави, които остават почти изцяло зависими от доставките на руски петрол и природен газ. Словашкият премиер Роберт Фицо опита да принуди Украйна да продължи транзита на руския газ в началото на 2025 година. Според медийни публикации той е получил отстъпки от Европейската комисия в замяна на отказ да блокира санкции срещу Русия и решения в полза на Украйна.

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски коментира пред журналисти в Киев, че изглежда Братислава вече подкрепя усилията на западните съюзници за оказване на натиск срещу Русия, но е нужда още работа с Унгария.

По време на своята визита в Москва Сийярто коментира, че ЕС принуждава Унгария да се откаже от евтини и надеждни енергийни източници в замяна на по-скъпи и по-малко надеждни, пише още руската държавна информационна агенция ТАСС.

Пред участниците в Руската енергийна седмица той коментира още, че Унгария няма да постави под заплаха своя суверенитет, но и не даде варианти как ще откаже искането на ЕК. Сийярто също така критикува и действията на ЕК по отношение на атаките на Украйна по петролопровода "Дружба". Оценката на Брюксел е, че и Унгария, и Словакия могат да намерят алтернативи на руския петрол и спирането на доставките не е критично за двете страни.

Освен на доставките на газ и петрол Унгария разчита на Русия и за изграждането на новите блокове в АЕЦ "Пакш 2". След среща между унгарския министър на външните работи и вицепремиера на Русия Александър Новак стана ясно, че полагането на "първия бетон", тоест фактическото строителство на блоковете, ще бъде отложено още малко - за началото на 2026 година.

Унгария и Русия подписаха споразумение за изграждане на два нови блока в АЕЦ "Пакш" през януари 2014 година. През 2019 година започна подготовката за строителството и се очакваше то да започне през август 2022 година и двата нови блока от типа ВВЕР 1200 да бъдат въведени в експлоатация през 2032 година.

Русия ще запази конкурентоспособността си на световния енергиен пазар

По време на Руската енергийна седмица вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви, че Русия има дял от 17% от доставките на енергийните пазари в световен мащаб. Той беше категоричен, че Русия работи за запазване и разширяване на конкурентоспособността си на световните пазари.

Постигането на националните цели на развитие и договорките с партньорите е ключов приоритет за Русия, потвърди и руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Руският президент каза също така, че отказът на ЕС от руския природен газ само е ускорил промяната на посоката на доставките (на изток, към Азия). След краткосрочен спад сега износът започва да се възстановява, каза Путин. Русия доставяше малко повече от 150 млрд. куб. метра природен газ в ЕС преди войната в Украйна. През 2024 година доставките се свиват до малко под 52 млрд. куб. метра.

Доставките за Китай, който в момента е основен пазар на Русия, през 2024 година доближиха 40 млрд. куб. метра. Русия се надява да увеличи доставките за Пекин чрез "Силата на Сибир 2", за който се очаква да има окончателно инвестиционно решение през 2027 година. По трасето с дължина 6700 км ще бъдат доставяни по 50 млрд. куб. метра газ годишно от находищата в Сибир до Китай през Монголия.

Путин заяви още, че единствено Русия има компетенции по цялата верига на ядрената енергетика, макар че затворен цикъл на производството имат и други държави, включително и Франция, както и че страната му ще остане основен петролен играч в световен мащаб.