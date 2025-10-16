ЕС скача от една зависимост в друга при доставките на енергийни продукти

В периода 2021 - 2024 година Европейският съюз (ЕС) е платил за доставки на изкопаеми горива 1,8 трилиона евро, което е с 930 млрд. евро повече от нивата преди кризата, сочи докладът на екологичната организация Ember "Устойчив на удари - как електрификацията може да засили енергийната сигурност на ЕС".

В този период цените на газа се повишиха от 15 евро за мегаватчас до рекордните 350 евро за мегаватчас.

От 2024 г. ситуацията започна да се успокоява, но цената на газа се движи около нивото от 30-40 евро за мегаватчас, което е повече от два пъти над нивото отпреди кризата.

Данните на Ember сочат, че страните от ЕС разчитат на вноса на енергоресурси за покриване на 58% от нуждите си, което е много повече от някои от конкурентните икономики - Китай (24%), или от Индия (37%).

ЕС остава зависим за вноса на изкопаеми горива от няколко доставчика

Страните от ЕС намалиха зависимостта си от вноса на горива от Русия, но това не променя съществено нещата, защото делът на вносните продукти остава същият.

Сега САЩ са водещ доставчик на газ и петрол в общността, а четири доставчика контролират 83% от вноса на газ.

Дял от вноса на петрол и газ в ЕС. Графика: Ember

От Ember посочват, че тази зависимост се използва от вносителите, дори и когато става въпрос за дружески държави и съюзници. Вашингтон например използва втечнения газ като лост в търговските преговори за митата. Катар пък заплаши, че ще намали доставките, ако ЕС не промени правилата за корпоративна устойчивост.

Директивата, която визира Катар, изисква компаниите от трети страни да се съобразяват с екологичните стандарти в ЕС. Целта е запазване на конкурентоспособността на европейския бизнес, който спазва мерките на Брюксел за ограничаване на климатичните промени. Катар доставя между 12 и 14% от газа в ЕС, но през 2026 година ще бъде съществен играч на газовите пазари, след като разшири капацитета си за втечняване и износ на газ.

В същото време производството на зелена енергия е спестило 59 млрд. евро от вноса на енергийни продукти в периода 2019 - 2024 година и еколозите отбелязват, че електрификацията е най-бързият път към осигуряване на енергийна сигурност в Европа. С разширяване на електрификацията ЕС например може да намали наполовина вноса си на енергийни продукти до 2040 година.

82% от изкопаемите горива се използват не за производство на електроенергия, а за нуждите на транспорта, отоплението или промишлеността. По тази причина и електрифицирането на тези сектори всъщност ще бъде от значение за енергийната независимост на общността.

Насърчаването на електрификацията може да промени картината

Въпреки своите целенасочени политики електрификацията в ЕС изостава от потенциала си и само 22% от енергийното потребление е електрифицирано. За сравнение, в Китай този процент е 28%. Лидери като Норвегия (47%) и Швеция (33%) показват, че електроенергията може да има по-голяма роля при покриване на общото енергийно потребление.

"Местните енергийни източници като вятърна и слънчева енергия, придобиват по-стратегическа стойност в свят, който е изправен пред чести кризи", казва Крис Рослоу, старши анализатор в Ember. Според него потенциалът на местните енергийни източници обаче не е използван ефективно и причината за това е, че няма натиск за по-бърза електрификация.

Насърчаването на електрификацията ще промени съществено нещата и може да бъде защита срещу волатилността на пазара на изкопаеми горива, допълва екологът.