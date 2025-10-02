IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Вятърът и ядрените централи изхвърлят въглищата от микса на ЕС в началото на есента

Цената на въглищата в Европа падна до 19-месечно дъно

20:31 | 02.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

През септември вятърната енергия и ядрените централи изтласкват въглищата от енергийния микс в западните части на Европа. Вятърните централи в Германия записват най-силния си септември за последните 10 години. Това, заедно с работата на ядрените централи във Франция, които записват най-доброто си представяне през септември от 2018 година насам, свалиха цената на електроенерията в региона в началото на есента до 20-годишно дъно, пише Bloomberg.

Средната цена, достигната на енергийната борса Epex Spot SE през септември е под 36 евро за мегатватчас.

Слабото търсене на въглища пък свали цената им до най-ниското ниво от февруари 2024 година - около 100 евро за тон.

Цената на въглищата в Европа достигна 19-месечно дъно. Графика: Bloomberg Цената на въглищата в Европа достигна 19-месечно дъно. Графика: Bloomberg

Допреди десетилетие въглищата съставляваха около 25% от енергийния микс на ЕС, но днес този процент е под 10%, отбелязва още агенцията, цитирайки данни на екологичната организация Ember. Въглищата вече са резерв, който покрива променливото производство на зелените централи.

Това действително се случи в Германия през миналата есен, когато за седмици слънчевото греене беше недостатъчно, а вятърът - прекален слаб, за да задоволи нуждите от електроенергия. Заради по-високите цени на природния газ, част от търсенето беше покрито именно от въглищните централи.

Последна актуализация: 20:31 | 02.10.25 г.
въглища зелена енергетика цена на въглищата
