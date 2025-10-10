Зимата ще бъде тест за енергийните пазари на Европа и Азия

Енергийните пазари в Европа и Азия могат да преживеят сътресения през предстоящата зима, ако се сбъднат прогнозите за студове, пише Bloomberg. Метеоролозите прогнозират студена вълна да обхване Европа през следващата седмица, а според моделите студени вълни ще се повторят на няколко пъти през целия отоплителен сезон в Европа (до март 2026 година).

Подобни прогнози има и за зимата в Япония, което може да изправи пазарите пред повишаване на цените на газа, защото търсенето ще се повиши и Европа и Азия ще се конкурират за едни и същи количества природен газ.

Ръководителят на "Газпром" Алексей Милер коментира, че необичайно студена зима - събитие, случващо се веднъж на 20 години, предстои за Европа в близките години.

Има признаци, че явлението, познато като "полярен вихър", тоест внезапно стратосферно затопляне, което формира вихър от Арктика, ще засегне Европа през тази зима - през януари и февруари. Това може да бъде придружено и със спад на производството на соларна и вятърна енергия.

Bloomberg припомня, че това беше наблюдавано през 2018 година, когато температурите във Великобритания паднаха до -12°С, сривайки енергийната инфраструктура на острова.

Зимата в Азия също изглежда предизвикателна - температури под средното за зимата могат да се очакват в Индия и части от Югоизточна Азия от ноември до февруари, но в същото време в Бангладеш, Непал и Централна Азия времето може да се окаже по-топло от обичайното.

Данните на Gas Infrastructure Europe (GIE) показват, че газохранилищата в Европа са пълни до почти 83% от капацитета си, което е едно от най-ниските нива от години. Заради по-ниските температури още в началото на отолителния сезон повечето европейски държави са започнали да използват запасите си за зимата.

Сред тях са и двете най-големи икономики в Европа - Франция и Германия. Германия пък е най-големият европейски потребител на природен газ и разчита много на доставките на втечнен газ.

Данните за България сочат, че "Чирен" е пълно до 82,2% от капацитета си и през последните дни не се нагнетява газ, но и не се черпи.

На този етап пазарите не реагират панически на студеното време. В обедната сесия на нидерландската платформа TTF търговията се извършваше при 31 евро за мегаватчас. Но и пазарите са под напрежение на други фактори, включително и геополитическата обстановка.