Търговците на газ ще следят внимателно ветровете в Европа тази зима

Скоростта на ветровете в Атлантическия океан вероятно ще бъдат индикаторът за потреблението на газ в Европа, който търговците на енергоресурси ще следят внимателно през тази есен и зима. Ако производството на вятърните паркове продължава да е под средното, търсенето на газ за зимния сезон ще се повиши и цената на суровината може да се вдигне.

По данни на Ember, цитирани от Ройтерс, производството на електроенергия от вятърните паркове във Великобритания за първите осем месеца на годината е с 8,6%, или 4,3 тераватчаса, по-малко спрямо същия период на 2024 година. От януари до август делът на вятърната енергия в британския енергиен микс намалява от 35% до 31,9%. Разликата се попълва от газ - делът на газовите централи вече е 33%, което е най-високото ниво за последните две години.

В Германия също има планове за изграждане на газови централи, които да балансират енергийните пазари при недостиг на производството от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Страната е четвъртият по големина производител на електроенергия от вятърни и фотоволтаични централи през 2024 година, но от началото на тази година ветровете са променливи и скоростта е по-ниска.

Германия развива много активно соларните панели по покривите на сградите, но продължава да разчита много и на електроенергията от големите вятърни паркове по крайбрежието.

Германия спешно изгради няколко терминала за втечнен газ след началото на войната в Украйна и активно договаря доставки от алтернативни източници.

В момента на нидерландската борса TTF цената на газа остава без сериозни промени от средата на август досега - около 31 евро за мегаватчас. Доставките за зимните месеци обаче са малко по-високи - към 33 евро, което сигнализира за очакван ръст на търсенето.

Миналата зима температурите в Европа бяха по-ниски и търсенето на газ за отопление се повиши. По тази причина и повечето държави приключиха сезона с по-малки резерви в газохранилищата, което поддържа по-висока цената на газа през летните месеци.

По данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) към 15 септември газохранилащата са пълни до 80,5% от капацитета си, което е индикация, че държавите в ЕС вероятно ще изпълнят европейския регламент да започнат зимния сезон (от 1 ноември) с поне 90% пълни газохранилища.

Българското газохранилище в Чирен е пълно до 74,2% от капацитета си.