IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия се готви за рискова операция в опит да продаде втечнения си газ

Танкерът Perle от месеци търси купувач на товара си

11:52 | 19.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

След месеци обикаляйки край бреговете на Азия танкерът с втечнен газ Perle е заел позиция, която обикновено се свързва с операции по претоварване в открити води в близост до Малайзия, пише Bloomberg, позовавайки се на сателитни снимки. Анализатори и търговски компании следят танкера от дълго време, защото пренася газ от поставено под санкциите на САЩ проект "Арктик СНП-2" и терминал "Портовая".

Танкерът е изключил своите трансмитери, каквато е практиката за корабите от руската "тайна" флотилия, но сателитните данни са достатъчно ясни. От Bloomberg обаче отбелязват, че не могат да идентифицират другия танкер, който се приближава и вероятно ще участва в претоварването.

Операцията е срещана практика при превозването на петрол от поставени под санкции държави, но досега нито веднъж не е регистрирана с втечнен газ. Температурата на втечняване на газа е -160°С  и се превозва със специални танкери.

Танкерът Perle е собственост на компанията Dreamer Shipmanagement, регистрирана в хотел в Дубай. Според Bloomberg на този адрес има регистрирани и други компании, които подкрепят т.нар. "сенчест флот" на Русия, който помага на Русия да доставя петрол, избягвайки санкциите.

Русия опитва да намери още пазари за втечнения си газ, след като ЕС започна да ограничава покупките с 18-ия санкционен пакет.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:57 | 19.10.25 г.
санкции срещу Русия втечнен газ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още