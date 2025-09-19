Осем държави в ЕС още продължават да получават руски газ

Осем държави в Европейския съюз (ЕС) продължават да получават руски природен газ, съобщева The Guardian, позовавайки се на говорителя на Европейската комисия Ана Кайса Итконен. Става въпрос за доставки на втечнен газ или през тръбопровод, но Брюксел няма данни каква е крайната дестинация.

По данни на ЕК руският природен газ се доставя до Белгия, Франция, Гърция, Унгария, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания.

Повечето от тях явно разчитат на доставките на втечнен газ, защото в момента единственият път на руския тръбен природен газ е през "Турски поток" и територията на България до Източна Европа. Там доставките се разпределят за Унгария и Словакия в ЕС, както и за Сърбия и Македония извън общността. Руският газ минава по отделна от националната газопреносна мрежа - "Балкански поток".

След войната в Украйна най-големият пазар на руския природен газ е Турция, която получава директни доставки по "Турски поток" и по "Син поток" по дъното на Черно море. От началото на 2025 година транзитът през Украйна беше спрян - Киев изпълни ангажиментите си по дългосрочния договор, подписан в края на 2019 година и не се съгласи на удължаване, въпреки силния натиск на Словакия.

България транзитира газ, изпълнявайки ангажименти по дългосрочен договор с "Газпром Експрот", но спря да купува газ от руския газов гигант още през април 2022 година. При провеждане на търгове за доставка "Булгаргаз" има условие доставчиците да доказват произхода на природния газ и той да не е от страна със санкционен режим.

Един от съмнителните за България източници са доставките по договора с Botas, тъй като турската страна не прави разграничения на газа, веднъж попаднал в газоразпределителната ѝ мрежа.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп критикува ЕС и съюзниците от НАТО, че продължават да купуват руски енергоресурси и в същото време настояват за по-резки действия от страна на САЩ срещу Русия. По-рано днес и ЕК представи своя план за 19-и пакет със санкции срещу Москва, в който е описан отказ от руския втечнен газ от 2027 година.

Мерките още не са одобрени и се изисква единодушно решение на членовете на ЕС.

В същото време Брюксел има предложение за регламент, който тепърва започва да се обсъжда, но и не изисква единодушно решение, а само мнозинство, и предвижда пълен отказ от руски изкопаеми горива от 2027 година.