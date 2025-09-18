Kpler: Изглежда винаги се намира купувач за руския петрол

Геополитическото напрежение не оказва сериозно влияние върху цената на водещите сортове петрол на световните пазари, сочат наблюденията на анализаторите от Kpler. Пред Ройтерс от компанията обясниха, че хедж фондовете са намалили своите бичи очаквания за търговията с петрол до най-ниското ниво за последните 18 години под влияние на наблюдаваното свръхпредлагане.

Към момента няма данни за прекъсване на доставките на руски петрол, което би могло да има влияние върху цената. Изглежда, че купувачи на руски петрол се намират, дори и да се налагат значителни отстъпки, а желанието за затягането на санкциите срещу Москва все още не е налице.

В 18-ия пакет санкции на ЕС има "дупки" и възможности петрол и петролни продукти от Русия да влизат на европейския пазар, а американският президент Доналд Тръмп изглежда ядосан от липсата на напредък за края на войната в Украйна, но и не предприема някакви действия, отбелязват анализаторите. Преди дни американският президент каза, че САЩ ще наложат ограничения върху търговията с руски петрол, но ако страните от НАТО се присъединят.

Украинският президент Володимир Зеленски пък коментира в интервю за Sky News, че САЩ ще спечелят от тези санкции и са достатъчно силни, за да ги наложат и изпълнят и сами.

Според информация на Ройтерс в четвъртък и петък представители на петролния картел ще дискутират ситуацията на петролните пазари по време на среща във Виена. Прогнозата на Kpler са, че скоро ОПЕК+ ще направи пауза при решенията за добива, защото в четвъртото тримесечие традиционно се извършват плановите ремонти на рафинериите.

В анализаторската компания прогнозират, че средната цена на сорта Брент за 2025 година ще бъде около 67 долара за барел. В началото на годината петролът беше надценен и в последното тримесечие очакванията за ръст не са големи. Оценката на Kpler е, че има към 2,5 млн. барела на ден излишък на пазарите и това ще тежи върху цената.

През май цената на петрола записа своя връх от началото на 2025 година - малко над 85 долара за барел. В последните месеци обаче търговията се колебае на ниво между 60 и 70 долара за барел. Ако ситуацията се запази, в края на годината може да има и цена под 60 долара за барел за водещите петролни сортове, казват още анализаторите, цитирани от Ройтерс.