Москва изкуши Индия с още по-големи отстъпки за петрола въпреки проблемите с бюджета

Руският петрол се предлага на Индия с още по-големи отстъпки, съобщават източници на Bloomberg. За да задържи индийските си купувачи, Москва предлага суровината с отстъпка между 3 и 4 долара под цената на сорта "Брент". Доставките са предвидени за края на септември и началото на октомври, допълва още агенцията.

Индийските рафинерии за кратко спряха покупките на руски петрол, след като САЩ заплашиха с наказателни мита от допълнителни 25% върху вноса на индийските стоки. Тогава те купуваха руския петрол с отстъпка от между 1 и 2,50 долара под цената на сорта "Брент". Сега Индия отново е изкушена, още повече, че американският петрол, който беше алтернативата за август и началото на септември, се предлага с поне 3 долара над цената на европейския сорт.

По данни на търговци по-масовият руски сорт "Уралс" се търгува за около 55 долара за барел през август. По-тежкият EPSO, който всъщност се доставя основно в Индия, достига цена около 63-64 долара за барел.

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди демонстрираха много близки отношения в Китай, където участваха в Шанхайската организация за сътрудничество.

В същото време официалните данни на Министерството на финансите на Русия показват значително влошаване на дефицита при изпълнението на бюджета за седеммесечието в размер на 4,87 трилиона рубли (60,4 млрд. долара) в резултат от растящите разходи и по-ниските приходи. Приходите от продажбата на петрол са 5,5 трилиона рубли и намаляват с 18,5%.

Тези данни потвърждава и ръководителят на най-голямата петролна компания "Роснефт" Игор Сечин. В отчета за полугодието той съобщава, че приходите намаляват заради ниската цена на петрола на пазара, санкциите на Запада и отстъпките, с които се подава руският основен сорт "Уралс". В резултат на тези фактори печалбата на компанията е намаляла с 68% в периода януари - юни 2025 г.

През август Украйна атакува много ефективно преработващата индустрия и няколко рафинерии на "Роснефт" бяха спрени за непредвидени ремонти. Отражението върху финансите на компанията тепърва ще бъдат оценявано.

Според източници на Ройтерс в Кремъл обмислят да повишат данъците, за да могат да продължат да финансират войната в Украйна. Агенцията отбелязва, че Русия харчи 41% от приходите си общо за разходите за отбрана и сигурност, или 8% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е най-високото ниво от времената на Студената война насам. За сравнение, страните от НАТО отделят около 2% от БВП за разходи за отбрана и сигурност. През този юни организацията одобри постепенно увеличение до 5% от БВП.