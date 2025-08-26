Индия и Саудитска Арабия са най-големите купувачи на руски мазут през юли

Доставките на руски мазут през юли са били насочени предимно за Саудитска Арабия и Индия, тъй като Азия и Близкия изток остават ключови пазари за това гориво на фона на забраните за внос и ембаргото, наложени от Запада, пише Oilprice.

Руските петролни продукти са забранени в Европейския съюз (ЕС) и други западни страни от 2023 г. насам, така че Москва пренасочи по-голямата част от доставките към Азия и Близкия изток.

Саудитска Арабия, която използва мазут в своите електроцентрали, за да отговори на нарастващото търсене на климатици през лятото, и Индия, чиито рафинерии използват мазут като евтина алтернатива на руския петролен сорт Уралс, са най-големите купувачи на мазут от Русия през миналия месец.

Доставките на мазут от Русия за Саудитска Арабия достигат около 1,1 млн. тона миналия месец, което е по същество без промяна в сравнение с юни, показват данни на LSEG.

Саудитска Арабия се утвърди като водещ вносител на руски мазут, тъй като страната предпочита да използва евтини петролни продукти в електроцентралите, с което тя оставя по-голяма част от собствения си суров петрол за износ.

Индия междувременно отбеляза скок в доставките на мазут от Русия през юли.

Според данни на LSEG, доставките на мазут и вакуумен газьол от Русия към Индия скачат до около 600 000 тона, което е с 65% повече спрямо товарите от юни.

Индийските рафинерии използват мазут и вакуумен газьол като алтернативи на другите суровини. Скокът в доставките от Русия през юли може да се дължи отчасти на намалената отстъпка при цената на Уралс спрямо Брент.

Ценовата разлика, която някога правеше руския суров петрол предпочитан избор за индийските рафинерии, намалява през по-голямата част от юли, като търговците заявиха, че отстъпката за сорт Уралс за доставка през август до Индия се е стеснила до едва 1,70–2,00 долара за барел спрямо Брент – ​​най-малката разлика, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г.