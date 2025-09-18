ЕС планира да се откаже от руския втечнен газ по-бързо от очакваното

Европейският съюз (ЕС) планира да ускори отказа си от руския втечнен газ след призивите на американския президент Доналд Тръмп Европа да спре да купува руските енергоресурси, пише Bloomberg. Според източници на агенцията това да стане още в 19-ия пакет със санкции, който подготвя Европейската комисия (ЕК).

Плановете за пълен отказ от останалите руски енергоресурси засега остава без промяна - това трябва да се случи до края на 2026 година.

Очакванията са, че Брюксел ще представи новия пакет със санкции срещу Русия в петък (19 септември). Още обаче няма официално заявление. Председателят на ЕС Урсула фон дер Лайен посочи преди ден, че мерките са насочени към криптовалути, банки и енергетика. Одобреннието им изисква пълно единодушие от страна на членовете.

Според източниците на Bloomberg ЕК ще предложи като алтернатива на руския втечнен газ средства по плана RePowerEU, който беше лансиран още през 2022 година. Целта му е да направи ЕС по-малко зависим от вноса на енергоресурси, в частност - руски.

Администрацията на Белия дом критикува Европа, че продължава да купува руски енергоресурси, а в същото време да очакват от САЩ да наложи санкции срещу руския петрол, с които да ограничи възможността на Русия да продължава да воюва.

Преди ден в интервю за Sky News украинският президент Володимир Зеленски призна, че Тръмп е прав, че европейците подхранват руската военна машина със своите покупки, но и обясни, че исторически и Русия и Европа взаимно са зависими от търговията с енергийни продукти - петрол, въглища, природен газ. Години наред Русия е най-големият им доставчик в Европа, но и Европа е най-големият пазар на Русия. Сега "Газпром" все още не може да намери алтернатива на доставките си.

По отношение на петрола обаче нещата не стоят така - Русия продава петрол на Китай, Индия и Турция. Те от своя страна увеличават съществено доставките на петролни продукти в Европа.

САЩ настояват Европа не само да спре да купува руски газ и петрол (и да ги замени с американски), но и да окаже натиск, въвеждайки санкции и мита на китайските стоки. Това обаче е искане, с което едва ли ЕС ще се съгласи, защото се оценява като много рисково за европейската икономика.

След началото на пълномащабната война в Украйна ЕС значително увеличи капацитета си за втечнен газ. През 2024 година в страните от общността са доставени 50 млрд. куб. метра газ от САЩ. Ангажимент за повече покупки е сред основните точки в търговското споразумение, сключено наскоро между ЕС и САЩ по отношение на митата.

Испания, Белгия и Франция са сред големите купувачи на руския природен газ. В момента в Европа руският тръбен газ навлиза единствено през "Турски поток" и територията на България. Съдбата на този газопровод обаче е неясна на фона на регламента за отказа от руски енергоресурси, който забранява и транзита.

В Европейския парламент вече започнаха и дискусиите по темата, допълва още Bloomberg.