IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Европейски държави имат договори за руски втечнен газ до 2041 г.

За три години в руската хазна са влезли 8,1 млрд. евро от търговия с втечнен газ, сочат изчисления на Greenpeace

21:00 | 30.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейски държави, сред които и членове на Европейския съюз (ЕС) - Франция, Нидерландия, Испания и Германия, имат договори за доставка на руски втечнен газ, които изтичат между 2038 и 2041 г., пише Euronews, позвавайки се анализ на екологичната организация Greenpeace. Според данните приходите от европейските компании в руската хазна от доставките на втечнн газ в периода 2022 - 2024 година достигат 8,1 млрд. евро.

Euronews отбелязва, че с началото на войната в Украйна доставките на руски тръбен газ в Европа са намалели съществено, но това не важи за втечнения газ. Само от началото на 2025 г. доставките достигат вече 12,8 млрд. куб. метра или с 67% повече спрямо същия период през 2021 г., тоест преди началото на войната в Украйна.

Един от основните износители на руския втечнен газ е "Ямал СПГ". Кампанията има договори с европейските гиганти, сред които TotalEnergies, Engie, Shell, Naturgy или SEFE, и е внесла корпоративни данъци в размер на 9,5 млрд. долара в руската хазна. С тези пари могат да бъдат купени 9,4 млн. 152-мм артилерийски снаряда, тоест производството на руските военни заводи за три години, 270 хил. дрона Shahed или 2658 танка.

Свързани статии

Преди няколко месеца Европейската комисия (ЕК) предложи регламент, който да спре покупките на руски енергоресурси до 2027 г. Текстовете предвиждат и спиране на транзита, включително и по дългосрочни договори. Не е ясно как договорите за втечнен газ ще се впишат в този регламент.

През първата половина на годината страните от ЕС са внесли и 52,7 млрд. куб. метра втечнен газ от САЩ, обръщат внимание още Greenpeace. Организацията припомня, че по силата на споразумението за митата ЕС трябва да купува енергоресурси от САЩ за 213 млрд. евро годишно, включително и втечнен газ, който може да се превърне в капан за европейската икономика.

За да бъдат избегнати проблеми, страните от ЕС трябва да увеличат своята независимост и от американския президент Доналд Тръмп, и от Москва, смята още организацията. Един от начините е развитие на зелената енергетика, допълват още оттам.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:49 | 30.09.25 г.
втечнен газ природен газ доставки на газ за Европа Greenpeace
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още