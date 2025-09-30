Европейски държави имат договори за руски втечнен газ до 2041 г.

Европейски държави, сред които и членове на Европейския съюз (ЕС) - Франция, Нидерландия, Испания и Германия, имат договори за доставка на руски втечнен газ, които изтичат между 2038 и 2041 г., пише Euronews, позвавайки се анализ на екологичната организация Greenpeace. Според данните приходите от европейските компании в руската хазна от доставките на втечнн газ в периода 2022 - 2024 година достигат 8,1 млрд. евро.

Euronews отбелязва, че с началото на войната в Украйна доставките на руски тръбен газ в Европа са намалели съществено, но това не важи за втечнения газ. Само от началото на 2025 г. доставките достигат вече 12,8 млрд. куб. метра или с 67% повече спрямо същия период през 2021 г., тоест преди началото на войната в Украйна.

Един от основните износители на руския втечнен газ е "Ямал СПГ". Кампанията има договори с европейските гиганти, сред които TotalEnergies, Engie, Shell, Naturgy или SEFE, и е внесла корпоративни данъци в размер на 9,5 млрд. долара в руската хазна. С тези пари могат да бъдат купени 9,4 млн. 152-мм артилерийски снаряда, тоест производството на руските военни заводи за три години, 270 хил. дрона Shahed или 2658 танка.

Преди няколко месеца Европейската комисия (ЕК) предложи регламент, който да спре покупките на руски енергоресурси до 2027 г. Текстовете предвиждат и спиране на транзита, включително и по дългосрочни договори. Не е ясно как договорите за втечнен газ ще се впишат в този регламент.

През първата половина на годината страните от ЕС са внесли и 52,7 млрд. куб. метра втечнен газ от САЩ, обръщат внимание още Greenpeace. Организацията припомня, че по силата на споразумението за митата ЕС трябва да купува енергоресурси от САЩ за 213 млрд. евро годишно, включително и втечнен газ, който може да се превърне в капан за европейската икономика.

За да бъдат избегнати проблеми, страните от ЕС трябва да увеличат своята независимост и от американския президент Доналд Тръмп, и от Москва, смята още организацията. Един от начините е развитие на зелената енергетика, допълват още оттам.