Възходът на американския втечнен газ е застрашен от свръхкапацитет

Възходът на износа на втечнен природен газ (LNG) от САЩ може да се сблъска с предизвикателства преди края на десетилетието, както на американския, така и на международния пазар, пише Oilprice.

Големите увеличения на експортния капацитет, най-вече в САЩ и Катар, се очаква да доведат до свръхпредлагане на световния пазар на LNG още през следващата година, което ще окаже низходящ натиск върху цените и ще намали маржовете на американските износители.

На американския пазар секторът за износ на LNG ще трябва да се конкурира повече с нарастващото търсене на газ за производство на електроенергия в САЩ, където се очаква природният газ да задоволи част от новото търсене на енергия, създадено от центровете за данни и допълнителния производствен капацитет.

Тази година американските разработчици на LNG започнаха да инжектират пари в нови проекти, стимулирани от идването на власт на Доналд Тръмп, който отмени паузата за изграждане на нови LNG проекти, въведена от администрацията на Джо Байдън.

От началото на годината австралийската Woodside обяви инвестицията за проект в Луизиана, като планира да започне производство през 2029 г. Американският износител Venture Global направи същото през юли и успешно финализира финансирането на проект на стойност 15,1 млрд. долара. А водещият американски износител Cheniere обяви инвестиция за проекта Corpus Christi Midscale Trains 8 и 9 и Debottlenecking.

Очаква се няколко други проекта да получат финансово одобрение през тази и следващите няколко години.

„Колкото повече инсталации за втечнен газ биват завършени в САЩ, толкова по-голямо ще е свръхпредлагането и толкова по-дълбок ще е ценовият спад“, предупреждава Wood Mackenzie.

До 2030 г. доставките от най-големите износители на LNG в света - САЩ и Катар - ще се увеличат рязко, тъй като се очаква няколко американски проекта да започнат дейност, а най-голямото разширяване на производството на LNG в Катар ще бъде завършено до 2027 г.

Международната агенция по енергия (МАЕ) изчислява, че между 2025 и 2030 г. ще се добавя близо 300 млрд. куб. метра годишно нов капацитет за износ на втечнен газ от новите проекти, одобрени за инвестиции.

„Това представлява най-голямата вълна от нов капацитет за всеки сравним период в историята на пазарите на втечнен газ“ и изключва санкционирания руски проект Arctic LNG 2, който стартира доставки до Китай с кораби, включени в черния списък на САЩ и Европа.

С навлизането на всички нови доставки, световният пазар ще се промени от сравнително балансиран през тази година през ситуация на свръхпредлагане от почти 50 млрд. куб. метра през следващата година до четири пъти по-голям излишък от 200 млрд. куб метра през 2030 г., показват оценки на LSEG,.

Въпреки възникващите рискове, като например спада в цените на фона на очакваното глобално свръхпредлагане на LNG към края на десетилетието, „американският LNG все още е една от най-популярните инвестиции в енергетиката“, отбелязват анализаторите на Wood Mackenzie.

Консултантската фирма смята, че износът на американски LNG ще се възползва от нарастващото глобално търсене.

Аргументите за увеличен износ на втечнен газ остават солидни – изобилното предлагане на шистов газ в САЩ, нарастващата нужда от нови доставки в различни региони на света, особено в Европа, която иска да се откаже от руския газ до януари 2027 г., и политиката за стимулиране на сондажната дейност на администрацията на Доналд Тръмп.

Предстоящото глобално свръхпредлагане на втечнен газ може да свие печалбите на американските износители в средносрочен план, но увеличението на експортния капацитет се очаква да повиши вътрешните цени на природния газ в САЩ. Спот цената на природния газ на Henry Hub ще се повиши от средно 2,91 долара за милион британски термични единици (MMBtu) през август до 3,70 долара/MMBtu през четвъртото тримесечие и на 4,30 долара/MMBtu през следващата година, което отразява относително стабилното производство на природен газ на фона на нарастващия износ.

По-високите цени вероятно ще стимулират вътрешното производство на газ в САЩ, което ще е необходимо не само за задоволяване на износа на LNG, но и за допълнително производство на електроенергия.