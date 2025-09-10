Турция сключи договори за внос на втечнен природен газ със световни енергийни компании

Турция подписа споразумения за внос на втечнен природен газ (LNG) с европейските енергийни гиганти BP, Shell и Eni и се договори да засили сътрудничеството си с Китай и Оман в областта на търговията и транспорта на суперохладеното гориво, предава Bloomberg.

Държавната газова компания Botas ще купува около 1,6 млрд. куб.м втечнен природен газ годишно от BP, 800 млн. куб.м от Shell и 500 млн. куб.м от Eni, като всеки договор е за срок от три години, заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в социалната мрежа X, без да посочи начална дата.

Botas е подписала и споразумение за сътрудничество с Oman LNG за увеличаване на производствения капацитет в султаната в Персийския залив и за сътрудничество по отношение на корабите за превоз на газ. Дружеството е подписало и меморандум за разбирателство с китайската компания PetroChina International Co. за търговия с втечнен природен газ, транспорт и „съвместни усилия на нови пазари“, добави Байрактар в отделни публикации.

Серията от споразумения, подписани в рамките на конференцията Gastech в Милано, са най-новите от поредицата турски сделки за втечнен природен газ през последните две години. Страната се стреми да разнообрази вноса си, който отдавна се доминира от руски газ, течащ по газопроводи. Предстои дългосрочни договори с Русия и Иран да бъдат предоговорени през следващата година.

Botas все повече търси гъвкави обеми, които да може да препродава, за да стане по-активен търговец в чужбина, същевременно запазвайки позицията си на доминиращ вносител. Компанията също така се стреми да купи или наеме два танкера за втечнен природен газ, за да подкрепи тези търговски амбиции, съобщи Bloomberg през март.

„Имаме нужда от много повече газ“, заяви Байрактар пред панел на конференцията във вторник, посочвайки нарастващото производство от турските находища в Черно море. „Проучваме други проекти с нашите партньори в Централна Азия, Каспийско море, Африка и различни региони на Близкия изток.“

Преговорите със Shell са включвали дискусии за потенциално сътрудничество в проучването и производството на енергия в Черно море и съвместни инициативи в неуточнени трети страни, според публикацията на министъра в X.

Сделката с BP „е особено важна за осигуряване на сигурността на доставките ни, особено през зимните месеци, за увеличаване на разнообразието на ресурсите и за укрепване на търговската гъвкавост“, добави той.