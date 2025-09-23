Изкуственият интелект може да обърка сметките за втечнения газ

Развитието на американската индустрия за втечнен газ е впечатляващо през последното десетилетие, но този успех може да се окаже "нож с две остриета". В глобален мащаб вече започва да се появява свръхпредлагане, което, заедно с растящите цени на вътрешния пазар в САЩ, може да засегне неблагоприятно местната индустрия, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо.

САЩ са най-големият износител на втечнен природен газ в света и очакванията на министъра на енергетиката Крис Райт са през следващите години износът на газ да надхвърли този на петрол. Един от големите пазари на американските компании е Европа, която търси алтернатива на руския тръбен газ, от който зависеше до 2022 година.

Американски компании бързо увеличават капацитета си за износ на газ, за да задоволят търсенето, но това създава предпоставки за свръхпредлагане, както се случи и с шистовия петрол преди десетина години.

По изчисления на анализаторската компания LSEG капацитетът за износ на втечнен газ ще се увеличи с 60% до края на това десетилетие - от 550 млрд. куб. метра през 2024 г. до 890 млрд. куб. метра през 2030 година. САЩ ще са с основен принос за този растеж.Търсенето обаче не расте с този темп - през 2025 година пазарите до голяма степен са балансирани, а през 2026 година дори се чака и известен излишък от 50 млрд. куб. метра.

Това няма как да не се отрази върху цените на световните пазари - особено в Азия и Европа, но пък и ниските цени най-вероятно ще насърчат появата на нови съоръжения и мощности, използващи по-евтиния газ и реално компаниите да бъдат печеливши, а себестойността на газа от Катар е по-ниска спрямо американския.

Но това не е валидно за вътрешния пазар, смята Бусо. Според него излишъкът на световните пазари ще оскъпи суровината на американския пазар, подкрепена от ръста на търсене на енергия заради изкуствения интелект и новите технологии. ВЕИ-проектите в страната са в застой след отказа на администрацията на Белия дом да продължи подкрепата за сектора, която започна предишният президент Джо Байдън, и САЩ няма да могат да разчитат на бързо изграждащите се мощности.

Ако увеличеният ръст на търсенето на електроенергия бъде покрит изцяло от газови централи, то това означава, че САЩ ще увеличат потреблението на газ с поне 100 млрд. куб. метра газ годишно към 2035 година. Това е повече от планираното производство на втечнен газ. И означава, че да покрие вътрешното търсене, Вашингтон ще трябва да ограничи износа на втеченен газ.

Тези процеси вече започват да се проявяват - от началото на годината започва да се наблюдава поскъпване на тока (с 4,5%), както и на газа на американския хъб "Хенри", отбеляза още анализаторът на Ройтерс.