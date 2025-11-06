Залозите върху Източна Европа се отплащат: Форинтът и злотата поскъпват тази година

Валутите в Източна Европа отбелязват едни от най-големите ръстове в света на развиващите се пазари, тъй като трейдърите очакват, че лихвените проценти ще останат по-високи за по-дълго време, пише Bloomberg.

Унгарският форинт, чешката крона и полската злота донесоха големи печалби на трейдърите тази година с двуцифрени ръстове спрямо долара. Вниманието на трите централни банки върху инфлацията също донесе на притежателите на държавни облигации в местна валута доходност между 17% и 23% в доларови изражения.

Много наблюдатели на развиващите се пазари смятат, че възходът ще продължи, особено като се има предвид, че държавните ръководители в по-голямата част от Източна Европа остават предпазливи относно по-нататъшното смекчаване на паричната политика. Питър Кис, ръководител на отдела за управление на портфейли в Amundi Investment Fund Management в Будапеща, е сред фонд мениджърите, чиито очаквания за региона са се отплатили. Той особено харесва форинта.

„Тази сила може да продължи. Ключов фактор за това са високите лихвени проценти“, отбелязва Кис.

В трите страни централните банки дават да се разбере, че няма да отслабят контрола си върху инфлацията. Въпреки че Полша намали лихвите тази седмица, повечето анализатори очакват цикълът на смекчаване да се забави оттук нататък, като лихвите в момента са с около 1,5 процентни пункта над инфлацията.

Междувременно ръководителите на Чешката централна банка оставиха лихвите непроменени на четвърто поредно заседание днес. А Унгарската централна банка поддържа лихвите непроменени от над една година и отхвърля натиска на премиера Виктор Орбан да смекчи политиката.

Предпазливата парична политика дава резултати в Унгария и Чехия. Намесата на правителството доведе до слаби резултати в Индонезия и Турция. Графика: Bloomberg LP

Силният ръст в Източна Европа контрастира с някои други части от развиващия се свят, където централните банки са изправени пред по-голяма намеса от правителствата. Индонезийската рупия е сред малкото валути на развиващите се пазари, които тази година са в червено на фона на опасенията за автономността на политиката, въпреки че правителството вече оттегли предложенията за възстановяване на споразумението за „споделяне на тежестта“ с централната банка от времето на Covid.

Турските активи също изостават от тези на другите развиващи се пазари тази година, тъй като поредицата от репресии срещу опозицията разтревожи инвеститорите и подтикна чужденците да се оттеглят от пазара.

„Основният извод за развиващите се пазари е, че колкото повече политиката доминира в дадена страна и нейните структури, толкова повече тя може да наложи волята си над централната банка“, казва Виктор Зидай, който управлява Citadella Derivative Fund в Hold Asset Management в Будапеща.

Напрегнато положение

Централна Европа може да се сблъска с някои предизвикателства, включително възможно изпитание за независимостта на паричната политика в Чехия.

Милиардерът и бивш премиер Андрей Бабиш е напът да поеме отново властта, след като неговата партия АНО спечели парламентарните избори миналия месец. По време на предишния си мандат магнатът, който е съюзник на унгарския премиер Орбан, публично критикуваше високите лихвени проценти, като заяви, че те задушават растежа.

По време на предизборната кампания миналата година Бабиш призна независимостта на централната банка, но заяви, че тя трябва да понижи лихвените проценти до нивото в еврозоната.

Ръстовете може да бъдат застрашени и от решително покачване на долара, ако пониженията на лихвените проценти в САЩ се забавят. Виктор Сабо, инвестиционен директор в Aberdeen Investments, казва, че макар регионът да се е възползвал от благоприятната среда в света и агресивната политика на централните банки, позиционирането сега изглежда напрегнато, особено по отношение на форинта.

Все пак повечето участници смятат, че е твърде рано да се обявява край на силния ръст. BNP Paribas заяви, че остава оптимистична, като се има предвид благоприятната парична обстановка. По-общо казано, валутите на развиващите се пазари би трябвало да са добре подготвени да издържат на умерено укрепване на долара, според неотдавнашен анализ на Commerzbank.

Това е особено вероятно за форинта, подкрепен от лихвени проценти от 6,5 на сто, показа изследването.

„Една от основните причини е, че промяната в американската парична политика ще даде на развиващите се пазари пространство да намалят лихвите, но не всички се възползват от тази възможност“, коментира валутният анализатор в Commerzbank Михаел Пфистер.