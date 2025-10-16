IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Мерц призова за общоевропейска фондова борса като конкуренция на САЩ и Азия

Фрагментираният пазар на ценни книжа в Европейския съюз отдавна се смята за пречка за растежа и иновациите в ЕС

16.10.25 г.
Снимка: EPA/FILIP SINGER
Германският канцлер Фридрих Мерц призова за създаването на общоевропейска фондова борса като част от по-широка инициатива за подпомагане на компаниите да се справят с конкуренцията от САЩ и Азия, съобщава Bloomberg.

Европейските компании се нуждаят от „достатъчно широк и дълбок европейски капиталов пазар, за да могат да се финансират по-добре и по-бързо“, заяви Мерц в четвъртък в реч пред парламента в Берлин, представяйки предварителна информация за срещата на върха на Европейския съюз следващата седмица.

Консервативният лидер цитира доклади на бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета, които подчертават необходимостта от спешни мерки за преодоляване на разликата в растежа на производителността спрямо глобалните конкуренти, и повтори разочарованието си от факта, че компании като базираната в Майнц BioNTech са избрали да се регистрират в Ню Йорк.

„За бъдещето на нашата държава и на нашите държави в Европа е от решаващо значение да изпълним тези задачи с нова енергия“, заяви Мерц пред депутатите в Бундестага.

„Става въпрос за нашето благоденствие и за това дали Европа ще остане играч в световната икономика след няколко години или ще се превърне в играчка на големите икономически центрове в Азия и Америка.“

Фрагментираният пазар на ценни книжа в Европейския съюз отдавна се смята за пречка за растежа и иновациите в блока от 27 държави, особено в технологичния сектор, където компаниите имат по-труден достъп до финансиране в сравнение с международните си конкуренти.

Откакто пое поста в началото на май, Мерц обеща да преобразува германската икономика, включително с мерки, предназначени да стимулират инвестициите и да намалят бюрокрацията, и иска ЕС да ускори собствените си опити за повишаване на конкурентоспособността.

Драги, бивш председател на Европейската централна банка, който публикува доклада си през септември миналата година, заяви миналия месец, че ЕС все още не успява да се справи с бързо променящия се световен ред.

„Драги беше много ясен – и Лета споделя същото мнение по много въпроси“, заяви Мерц в четвъртък.

„Европа ще стане по-продуктивна само ако претърпи фундаментална промяна: край на регулаторната лудост, по-бързи процедури, отворени пазари, повече иновации, повече действия вместо колебания“, посочи канцлерът.

