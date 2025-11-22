Коалицията на Мерц се бори за оцеляване, докато спорът за пенсиите ескалира

Спорът относно новия пенсионен пакет в Германия ескалира в сериозно изпитание на силите в управляващата коалиция на християндемократите и социалдемократите само за няколко дни. Водят се няколко разговора, за да се предотврати провалът на реформата поради вътрешнопартийна опозиция и допълнителното застрашаване на вече крехкото управляващо мнозинство. В основата на спора е въпросът как да се стабилизират нивата на пенсиите в годините след 2031 г. – и какви финансови последици би имало това за федералния бюджет и бъдещите поколения, пише германското издание Frankfurter Rundschau.

Пакетът включва фиксирана цел от 48 процента от средната работна заплата до 2031 г. Спорният въпрос е какво ще се случи след това: дали 48-те процента трябва да бъдат отправната точка от 2032 г. нататък.

Tagesschau.de съобщава, че допълнителните разходи биха могли да достигнат стотици милиарди евро до 2040 г.

В рамките на парламентарната група на ХДС/ХСС се формира съпротива. Младежката група настоява за връщане след 2031 г. на нивото, което би се прилагало без предпазна мрежа. Вестник Handelsblatt посочва, че нивото на пенсиите през 2035 г. ще бъде около 45,7% вместо 46,7%. Получените финансови разлики са причината групата да настоява за промяна на курса.

Лице на бунта стана лидерът на Младежкия съюз Йоханес Винкел, който критикува мярката.

„Неприемливо е на свободно избрани членове на парламента да бъде забранено да обсъждат и изменят законопроект на федералното правителство“, изтъква той.

Около 18 членове на парламента принадлежат към Младежкия съюз – достатъчно, за да дестабилизират коалицията. Освен това изглежда, че други членове на парламента от ХДС също са против закона на канцлера Фридрих Мерц.

Министърът на труда от Социалдемократическата партия Бербел Бас категорично отхвърля съпротивата в парламентарната група на ХДС/ХСС . В интервю за Tagesspiegel тя заяви: „Твърдението от кръговете на ХДС/ХСС, че съм натрапила нещо на коалицията, е невярно“.

Според нея критиците отхвърлят „част от договорен цялостен пакет с шест елемента“ и по този начин инсценират „конфликт между поколенията“.

„Историята, разказвана от Младежкия съюз, не е вярна“, категорична е Бас.

Тя отхвърля всяко отклонение от това споразумение и за нея не може да се говори за рязко намаляване от 2032 г. нататък.

По отношение на стабилността на коалицията, Бас предупреждава за последиците от евентуалния колапс.

Социалдемократическата партия вече направи отстъпки в спорни области и сега очаква същата готовност от ХДС/ХСС. Тя също така отхвърля критиките към канцлера.

„Канцлерът е атакуван от собствените си редици, защото отстоява нашите споразумения“, посочва партията.

В същото време в бизнес средите нараства разочарованието от властта. Бизнес асоциациите се съмняват в способността на правителството да се реформира, докато анкетите показват отслабване на ХДС/ХСС и набиране на популярност от страна на „Алтернатива за Германия“ (AfD). Тази комбинация увеличава натиска върху Мерц и неговата коалиция.

Стабилизирането на нивата на пенсиите до 2031 г. е един от централните елементи на пакета от реформи. Коалицията планира да одобри чрез закон минималното ниво на пенсиите на 48 процента; без тази намеса, нивото би спаднало от 2029 г. нататък съгласно действащото законодателство. Пенсиите ще продължат да се финансират предимно чрез разходопокривна система, базирана на вноски, допълнена от нарастваща данъчна субсидия.

Младежката група в рамките на ХДС/ХСС критикува реформата, твърдейки, че тя би могла политически да удължи ограничението на въглеродния бюджет след 2031 г. В общите дискусии изчисленията за потенциалните допълнителни разходи варират, като някои оценки достигат до 120 млрд. евро до 2040 г.

В рамките на коалицията се обсъждат три основни варианта: отлагане на гласуването, внасяне на резолюция за по-късна реформа или – като най-драстичната мярка – вот на доверие.

Същевременно Мерц предупреждава, че правителството на малцинството е неподходящо за ефективно законодателство.

„Някой сериозно ли вярва, че бихме могли да работим в този германски Бундестаг с променящи се мнозинства и въпреки това да вършим разумна законодателна работа?“, пита той.

Правителството сега възлага големи надежди на пенсионната комисия. Тя е натоварена със задачата да разработи предложения за това как пенсионната система може да бъде стабилизирана в дългосрочен план. Мерц и представителите на коалицията подчертават, че действителните решения относно дългосрочната стабилизация трябва да се вземат единствено там.