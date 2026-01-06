Д. Георгиев: Много евтини са „сините чипове“ у нас в сравнение с Европа, да не говорим за САЩ

Много евтини са „сините чипове“ у нас в сравнение с Европа, да не говорим за САЩ. Този коментар направи Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той отчете, че еврозоната вече се усеща и това се изразява в 3% ръст при SOFIX и на всички основни акции. „Това не е надуване на балон, а естествен процес по сближаване на нашия пазар с останалите пазари в света. България е най-растящата икономика в Европа през последните 20 години, а пазарът в момента наваксва изоставането“, е мнението на експерта.

Георгиев отчете, че Българската фондова борса (БФБ) изпраща много успешна година – освен технологичните компании през миналата година добре се представят и акциите на други компании.

Като най-успешните от технологичните той даде пример със "Сирма" и "Шелли". „"Сирма" удвои пазарната си капитализация след като подобри ефективността в компанията и постигна много добри печалби. Очакваното листване на борсата в Германия е също силна мотивация за ръста. От друга страна, "Шелли" продължава да блести и постигна ръст от над 50%, белязан от висока печалба и най-голям брой сделки“, посочи пазарният анализатор.

Георгиев отбеляза, че при "Шелли" в дългосрочен план вече се говори за 1 млрд. евро приходи. „"Шелли" издърпа останалите акции напред. Например, друго силно представяне е това на "Софарма" – над 50% ръст на акциите и раздаване на високи дивиденти. Там видяхме активна търговия и много добри резултати, а ефектът от новия бизнес, който компанията придоби, тепърва ще се вижда в отчетите“, даде пример за друго успешно представяне той. И добави, че БФБ също отчете ръст и дивиденти.

Пазарният анализатор изтъкна и силното представяне на енергийните компании с търговията на електроенергия, както и „Доверие – Обединен Холдинг“ .

Що се отнася до най-губещите акции, той заяви, че това са компании от сектора на земеделието. „Изпращаме трета много слаба година – особено в зърнопроизводството. Имаше и балон при земеделската земя, който се спука, а в момента търсенето е много ниско“, обясни пазарният анализатор.

Георгиев съобщи, че след губещите компании има и технологична – Wiser. „Недостатъчно добрият контрол на разходите създаде предизвикателства, които са характерни за целия IT сектор. "Шелли" и "Софарма" доминират търговията на пазара, но не е изключено тази година да видим разместване, тъй като предстои нови компании да бъдат листнати на борсата“, смята той.

Пазарният анализатор напомни, че Hydrogenera, която произвежда водородни устройства, постигна много силно IPO и генерира 9 млн. лева капитал. „Печалбата на компанията расте всяка година", каза той.

По думите му тази година очакванията са да се появи компания за стотици милиони евро на регулирания пазар. Той се надява и държавни компании да започнат да се търгуват на БФБ.

Що се отнася до предстоящите промени при държавните ценни книжа, Георгиев обърна внимание на стратегията и концепцията за дистрибуция на ДЦК към ритейл инвеститори. Той потвърди, че с нея се копира успешния хърватски модел. Той обаче смята, че трябва да се използва и БФБ като канал, защото на борсата вече има хиляди инвеститори, които имат договори с посредници и много лесно, за секунди, могат да вземат решение да инвестират. Въпреки това, той отбеляза, че инициативата е изключително полезна и стъпка в правилната посока с държавна платформа за търговия на краткосрочни ДЦК.

Пазарният анализатор изрази надежда, че промяната при пенсионните фондове и въвеждането на мултифондове най-сетне ще стане реалност.

