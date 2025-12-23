2025 e годината на технологичните акции на БФБ, а следващата година?

В момента отбелязваме 29% ръст на SOFIX за годината, което е доста добър резултат на фона на случващото се в света. Погледнато от петгодишен аспект е още по-добре – над 150% е ръстът от 2020 година насам. Този коментар направи Николай Мартинов, управляващ партньор в IMPETUS Capital, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

През последните години пазарът у нас расте, като за тази година е регистриран оборот от над 1 млрд. лева. Мартинов подчерта, че това е годината на технологичните компании на БФБ. Той припомни, че "Сирма" е вторият кандидат за Eurobridge пазара, „вече загрява на страничната линия“ и има през годината почти 100% ръст. „Имаме и първото зелено IPO на Hydrogenera („Грийн Иновейшън“ АД)“, добави Мартинов.

По думите му представянето на технологични компании на БФБ ще продължи и със законовите промени за привличане на инвестиции.

"БФБ е най-добре пазената тайна, но започват някои хора да научават и по 100-200 човека се добавят към най-известните български акции тази година, което на фона на другите пазари е значително по-малко", подчерта той.

Виктор Манев, управляващ партньор в IMPETUS Capital, засегна влиянието при използването на изкуствен интелект. „Всичко, което носеше етикетът на AI – чипове, дейта центрове – се движеше нагоре, а това продава", каза той. Според него това се вижда и в България, където се говори за изграждането на центрове за данни. „Търсенето на дейта центрове и необходимостта от подхранването им с ток е една от големите тенденции“, заяви той, но добави, че се наблюдава и дефицит.

По думите му центровете за данни са голяма инвестиция като инфраструктура, а в България има множество точки за малки децентрализирани структури. „Що се отнася до големите гигаватови дейта центрове, то може би в България има едно или две места, където това може да се случи, като те вървят с заедно с нуждата от малки ядрени реактори“, обясни Манев. Той предположи, че те вероятно те ще бъдат децентрализирани и разположени покрай фотоволтаични проекти с гаранция за дългосрочно изкупуване на ток, което е много добро решение.

Как парите от пенсионните фондове могат да работят за българската икономика? Какви са очакванията за влиянието на мултифондовете върху пенсионната система и инвестициите в България?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.