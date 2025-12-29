Чарли Бъртън: Инвеститорите на дребно показват по-голяма устойчивост на пазарните спадове

Въпреки войната с митата, която започна Тръмп, инвеститорите на дребно бяха тези, които дойдоха да купуват, а не големите инвеститори. Този коментар направи Чарли Бъртън, основател на Charlie Burton Trading, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Те научиха, особено след пандемията, че купуването при спад е доходоносно и не изпадат в паника“, посочи той. Според него инвеститорите на дребно показват по-голяма устойчивост на пазарните спадове, но Бъртън смята, че човешката психология остава непредсказуема. Той предупреди обаче, че тя никога не се променя напълно и много инвеститори може да излязат от пазара, защото ще купуват при спад, който няма да доведе до нов ръст.

„Високият риск при технологичните акции и необходимостта от диверсификация остават ключови теми за дългосрочните портфейли, особено при технологичните акции и новите тенденции като изкуствения интелект“, отбеляза професионалният трейдър с над 20 години опит на финансовите пазари.

Бъртън обясни, че инвеститорите често се насочват към технологични акции, които са привлекателни заради високия ръст, но също така са и много рискови. Той припомни, че подобен подход е бил характерен и в края на 90-те години, когато всички са преследвали технологични акции, но в погрешното време. „Сега, подчерта той, трябва да диверсифицираме повече“.

Трейдърът направи паралел между днешната мания по изкуствения интелект и дотком балона от началото на века, но обърна внимание, че основната разлика е в реалните приходи на компаниите.

Той отбеляза, че оценките на компании като NVIDIA са високи, а навлизането на конкуренция от Китай и новите разработки на компании като Google могат да доведат до корекция на прогнозите за растеж в близките години.

„NVIDIA има висок марж на растеж – 75%, но още играчи ще навлизат в това поле – Китай инвестира много пари, а Google вече разработва свои чипове“, напомни той.

Според Бъртън техническият анализ е персонален инструмент, базиран на вероятности и риск мениджмънт. „Може двама души да търгуват по напълно различен начин, но и двамата да имат много добри приходи. Най-добрите трейдъри са прави в 30 или 40 процента от времето. Не се притеснявайте за това доколко сте прави, а обърнете внимание на рисковия мениджмънт“, посочва Бартън.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.