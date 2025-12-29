Как ChatGPT прекрои борсовата търговия в САЩ

Преди три години OpenAI пусна ChatGPT, което предизвика истерия на Wall Stret по всичко, свързано с изкуствения интелект (AI). И оттогава борсата не е същата, пише Bloomberg.

Залозите, че технологията ще промени обществото, доведоха до появата на нови пазарни лидери, допълнително увеличиха теглото на широкия борсов индекс S&P 500 и оставиха компаниите и индустриите, които са застрашени от изкуствения интелект, да се борят да поддържат темпа.

Да, налице са опасения, че истерията около изкуствения интелект е неустойчива, тъй като големите дивиденти от технологията остават някъде напред в бъдещето. Но инвестициите в технологиите са движещата сила зад бичия пазар на американските акции, който започна по-малко от два месеца преди дебюта на ChatGPT на 30 ноември 2022 г. - и това изглежда все още не се е променило драстично.

„Всеки бичи пазар има доминираща тема, а доминиращата тема на този бичи пазар са технологиите и изкуственият интелект, като последният стартира сериозно с пускането на ChatGPT“, коментира Кийт Лърнър, главен инвестиционен директор и главен пазарен стратег в Truist Advisory Services.

Пазарните лидери

Очакванията, че най-големите технологични компании в света ще се превърнат в доминиращи играчи в областта на изкуствения интелект, подкрепиха съживяването на акциите на големите технологични компании, или Big Tech, които претърпяха спад в стойността на своите акции през 2022 г. на фона на по-скромните печалби и покачващите се лихвени проценти.

„Всеки момент в историята растежът на изкуствения интелект би повишил цената на много от тези акции“, коментира Майкъл Бейли, директор за анализите във Fulton Breakefield Broenniman.

Борсовият подем, предизвикан от ентусиазма около изкуствения интелект, е основната движеща сила зад 64-процентния скок на S&P 500 след пускането на чатбота. Седемте най-високо оценени компании в S&P 500 - Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms и Broadcom - са основни играчи в технологичния сектор и представляват близо половината от ръста на бенчмарка през това време.

Все по-голяма част от ръста в рамките на S&P 500 зависи от шепа компании. Графика: Bloomberg

Възходът на Nvidia

Никоя друга компания не е спечелила повече от експлозията на инвестициите в изкуствения интелект от производителя на чипове Nvidia. На фона на стотиците милиарди долари, харчени годишно за компютърно оборудване, неговите графични процесори, които доминират на пазара на изкуствен интелект, се радват привидно на ненаситно търсене. Акциите на компанията са поскъпнали с 979% от представянето на ChatGPT, което е третото по успех представяне в S&P 500 за периода.

„Ако трябва да се определи количествено цикълът на продуктите с изкуствен интелект, всичко е Nvidia, всичко е чипове с изкуствен интелект“, посочва Бейли.

Анализатори, анкетирани от Bloomberg, очакват приходите на Nvidia да надхвърлят 200 млрд. долара тази година, в сравнение с отчетените в края на 2022 г. 27 млрд. долара. Очаква се нетната печалба на компанията да надхвърли 170 млрд. долара през следващите 12 месеца, което е над очакваните комбинирани печалби на една трета от компаниите в S&P 500.

Тези доходоносни перспективи също така генерират засилена конкуренция през последните месеци. Наскоро The Information съобщи, че Meta води преговори за инвестиране на милиарди долари в AI чипове на Google, позовавайки се на неназован източник, запознат с въпроса.

Nvidia е добавила 4 трлн. долара към пазарната си оценка от старта на ChatGPT. Графика: Bloomberg

Захранване

Въпреки че доминиращата позиция на Big Tech в надпреварата за изграждане на инфраструктура за изчисления с изкуствен интелект може да не е изненада, съпътстващото я рали при доставчиците на електроенергия е донякъде шокиращо. Акциите на Vistra Corp. са поскъпнали с 620% през последните три години, което я прави четвъртата по успешно представяне компания в S&P 500. Цената на акциите на NRG Energy Inc. и Constellation Energy Corp. е нараснала с около 250% през това време.

„Не мисля, че има пълна оценка за това колко голямо ще е въздействието, което това ще окаже върху бизнеса им в бъдеще от гледна точка на търсенето или просто за запазване на това търсене, особено по отношение на имената в енергийния сектор и комуналните услуги“, изтъква Мат Сали, портфолио мениджър в Tortoise Capital Advisors.

Жаждата за енергия е толкова голяма, че технологичните гиганти се обръщат към нови и стари източници на енергия. Ядрени стартъпи като Nano Nuclear Energy и Oklo отбелязаха рязък растеж в оценката си през последните години. Constellation Energy получи 1 млрд. долара подкрепа от правителството на САЩ за плана си за рестартиране на атомната електроцентрала Three Mile, която беше затворена през 2019 г.

Трейдърите загърбват акциите на онези компании, които са изложени на риск от възхода на изкуствения интелект. Графика: Bloomberg

Рискове и губещи

Еуфорията около изкуствения интелект насочи вниманието към победителите в технологията, но нейното развитие създаде и много губещи.

Страховете от смущения предизвикаха бягство на инвеститорите от компании, които се възприемат като особено изложени на риск към изкуствения интелект. Те включват производители на софтуер, фирми за подбор на персонал и дори рекламни агенции. Кошница от такива акции, съставена от UBS, е паднала в ценово отношение с повече от една трета от пускането на ChatGPT, докато технологичният индекс Nasdaq 100 е удвоил стойността си.

„Тази конкретна технологична вълна и продуктовият цикъл настъпват толкова бързо, че може би тези компании просто не са успели да се адаптират към тях“, посочва Бейли от Fulton Breakefield Broenniman.

Акциите на LivePerson Inc., производител на софтуер за обслужване на клиенти, и компанията за онлайн образование Chegg Inc., са поевтинели с по 97% от 30 ноември 2022 г. Цената на акциите на компании за услуги по подбор на персонал ManpowerGroup Inc. и Robert Half Inc. се е понижила с повече от 65%.

Концентрация

Ралито при големите технологични компании направи борсата още по-зависима от шепа компании. Седемте най-големи фирми в S&P 500 сега представляват около 35% от теглото в индекса, базиран на пазарната им капитализация, в сравнение с приблизително 20% в края на 2022 г.

Тази степен на концентрация е безпрецедентна. И това поражда опасения относно рисковете за по-широкия пазар, ако тази малка колекция от акции започне да страда, предупреждава Джийн Голдман, главен инвестиционен директор на Cetera Financial Group.