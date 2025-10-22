„Кръстниците на AI“ и стотици известни личности се обявиха против създаването на свръхинтелект

Група изтъкнати личности, включително експерти по изкуствен интелект и технологични лидери, призоваха за прекратяване на усилията за създаване на т. нар. „свръхинтелект“ – форма на изкуствен интелект, която би надминала човешкия.

Над 800 души, сред които съоснователят на Apple Стив Возняк, бившият съветник по националната сигурност на САЩ Сюзън Райс и принц Хари, подписаха декларация, в която призовават за спиране на разработването на свръхинтелект, съобщи CNBC.

Списъкът на подписалите декларацията, публикувана в сряда, включва също пионери в областта на изкуствения интелект, сред които учени като Йошуа Бенджо и Джеф Хинтън, които са масово считани за „кръстници“ на съвременния изкуствен интелект. Водещи изследователи в областта на безопасността на AI, като Стюарт Ръсел от Калифорнийския университет в Бъркли, също са подписали декларацията.

Свръхинтелектът е модерна дума в света на изкуствения интелект, тъй като редица компании от xAI до OpenAI се надпреварват да пуснат на пазара по-усъвършенствани големи езикови модели. Meta дори стигна дотам, че нарече своя LLM отдел Meta Superintelligence Labs.

Но подписалите декларацията предупреждават, че перспективата за свръхинтелект „поражда опасения, вариращи от икономическо обезсилване на човека, загуба на свобода, достойнство и контрол до рискове за националната сигурност и дори потенциално изчезване на човечеството“.

Декларацията призовава за забрана на разработването на свръхинтелект, докато не се постигне силна обществена подкрепа и широк научен консенсус, че това може да се направи безопасно и контролируемо.

В допълнение към лицата от областта на изкуствения интелект, подписите си под декларацията са сложили академици, медийни личности, религиозни лидери и бивши политици.

Други известни имена са Ричард Брансън от Virgin, бившият председател на американското Общо командване на въоръжените сили Майк Мълън и членът на британското кралско семейство Меган Маркъл. Известни медийни съюзници на американския президент Доналд Тръмп, включително Стив Банън и Глен Бек, също са подписали декларацията.

Към сряда списъкът с подписали се все още се разраства.