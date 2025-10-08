Вървим ли към балон в областта на изкуствения интелект?

Нормално е да има по-нагорещен и по-коментиран сектор, какъвто е изкуственият интелект, но за разлика от Dot-com балона днешните AI продукти вече предлагат реална стойност и приложение. Това каза Павел Бандилов, изпълнителен директор на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

"Компании събират пари от пазара, инвестират ги в изкуствен интелект, което си е ОК, но все още нямат необходимата възвръщаемост, за да възвърнат своите инвестиции, а започват да инвестират помежду си в нещо подобно", коментира той.

Според него трябва обаче да обръщаме повече внимание на непрекъснатия поток от новини за сделки между технологични гиганти.

Бандилов открои NVIDIA като ключов играч, който инвестира в компании като Intel и OpenAI.

"От гледна точка на диверсификация на риска, може би NVIDIA е компанията, с която трябва да се учим", съветва той, но изразява загриженост относно "кръговия конфликт на интереси" при сделки като придобиването на дял от OpenAI в AMD, след като OpenAI получи финансиране от NVIDIA.

Той подчерта, че на пазара няма достатъчно компании на пазара да поемат инвестиции и затова те се въртят около съществуващите десет.

Бъдещето на Tesla

„Въпреки мейнстрийм скептицизма, Tesla продължава да надминава традиционни автомобилни производители по доставки“, обясни Бандилов. За пример даде доставките на 496 хиляди автомобила от Tesla, срещу 467 хиляди от Mercedes с цялата му продуктова линия, като доказателство за успеха.

"Мисля, че наблюдаваме края на автомобилостроенето по начин, по който го познавахме досега", категоричен е Бандилов, акцентирайки върху ключовата роля на автономността и софтуера, които правят Tesla уникална.

Спирането на федералното правителство в САЩ

Бандилов обърна внимание на „финансовата парализа на правителството в САЩ“, което забавя публикуването на ключови икономически данни, които са от решаващо значение за решенията на Федералния резерв.

Той подчерта, че спирането на американското правителство и въздействието от това, основната тревога е забавянето на публикуването на ключови икономически данни.

"Точно на базата на тези ключови данни трябва да се вземат много важни решения, посочи Бандилов. – Те са важни не само за икономиката, но и за политиката на САЩ, имайки предвид решенията на Федералния резерв за лихвените проценти.“

Въпреки политическите кризи, той отбелязва, че пазарът не се е потопил драстично. Бандилов прогнозира, че пазарите ще продължат във възходяща посока до края на годината, макар и с по-малки темпове, тъй като инвеститорите ще следят отблизо решенията за лихвите и други психологически фактори.

Кои са червените линии в сделките между американските технологични компании? Върху кои основни сектори ще легне икономиката на САЩ?

