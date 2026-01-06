2025 г. – годината, в която институционалните инвеститори възприеха биткойна

2025 г. беше годината на институционално приемане на биткойна, но в същото време донесе контрасти. Въпреки историческите върхове при биткойна и някои алткойни пазарът не успя да отговори на очакванията на фона на развитията през 2020-2021 г. Това коментира Михаил Миланов, експерт по криптовалути, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Видяхме голяма регулаторна промяна, стъпки напред за глобално възприемане на криптовалутите, но пазарът загуби своята сила, особено през октомври-ноември“, посочи той.

Годината започна слабо, с корекция от около 30% след еуфорията с връщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Пазарът успя да се възстанови през август, но през октомври-ноември, след големите ликвидации, той отново загуби сила, въпреки че все пак успя да достигне нов исторически връх, обобщи анализаторът.

Основен двигател на пазара бяха ETF-ите, като в началото на годината имаше силни парични потоци към тях, последвани от голямо разтоварване. „Повечето институции, семейни фондове и големи корпорации се насочиха основно към ETF-ите с идеята да използват инерцията, набрана от биткойн, затова алткойните останаха на заден план“, коментира Миланов.

Като основни събития на криптопазара през миналата година той посочи стратегическия резерв, който САЩ дадоха на пазара, промяната в регулациите, регулирането на стейбълкойните чрез Genius Act и Clarity Act, части от който вече бяха въведени. Възприемането на криптовалутите от институционалните инвеститори също даде тласък на пазара, а биткойн съкровищниците се превърнаха в значим фактор за по-голямо доверие, каза гостът.

Миланов очаква в бъдеще да виждаме нови трендове като токенизация на реални активи. Инвеститорите ще бъдат по-предпазливи и основният фактор, който ще движи криптопазара, е институционалното приемане, допълни той.

За момента се наблюдава изтичане на капитал от криптопазара и на база минали събития може да се предположи, че до лятото на 2026 г. ще се оформи дъно в цената на биткойн. Тя може да достигне краткосрочни върхове при намаляване на лихвите от Федералния резерв и избор на нов председател на централната банка, но за по-сериозен ръст може да се говори едва към края на 2026 г.

Според Миланов през 2026 г. инвеститорите в криптовалути трябва да следят геополитическата и макрообстановка, регулациите, политиката на очаквания нов председател на Федералния резерв, дългосрочните лихви в САЩ и ликвидността. Те ще наблюдават също движенията в цената на долара и в доходността по американските държавни ценни книжа. Последната изяжда растежа в криптосектора, тъй като при добра доходност по държавните облигации отслабва апетитът за риск и инвеститорите предпочитат сигурния доход от тях.

Отразиха ли се събитията във Венецуела на криптопазара? Как се промениха психологическите нагласи на инвестиорите в криптовалути през 2025 г.? Превръщат ли се криптовалутите в по-дългосрочен актив?

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.