Каква беше 2025 г. за милиардерите в криптоиндустрията?

Звездите сякаш се подредиха за пробив в дигиталните активи в началото на годината. Президентът Доналд Тръмп, окуражен от милионите долари в подкрепа на кампанията си от криптоиндустрията, обещаваше по-приятелски регулаторен режим. Водещите финансови фирми най-накрая прегърнаха сектора.

За момент криптовалутите се представяха добре - цените скочиха, компаниите за дигитални активи се втурнаха да стават публични, а индустрията отпразнува президентските помилвания и прекратяването на съдебните дела срещу фигури от индустрията.

Биткойн е спаднал с около 6% за годината до средата на декември, като повечето други токени се понижиха още повече, оставяйки някои от най-видните фигури в индустрията по-бедни. Няколко души също наблюдаваха как техните публично търгувани компании се провалят на фона на нарастващата конкуренция и скептицизъм относно техните бизнес модели.

Ето един поглед към това кой успя да се задържи и кой не през неравномерната 2025 г. за криптовалутите, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Не повече от един милиардер е включен в една компания, с изключение на близнаците Уинкълвос. Всички данни са към 16 декември. Освен ако не е посочено друго, посочените лица или са отказали коментар за историята, или не са отговорили на исканията за коментар.

Победителите

Джереми Алер, Circle Internet Group Inc.

Нетно състояние: 1,7 милиарда долара

Промяна от първото изчисляване на нетното състояние (4 юни 2025 г.): 149%

Промяна от пика на стойността (23 юни 2025 г.): -68%

USDC на базираната в Ню Йорк компания Circle е втората по големина стабилна монета в света с обращение от над 77 милиарда долара, според услугата за данни CoinMarketCap. Въпреки че това е по-малко от USDT на конкурента Tether (186 милиарда долара), то създаде достатъчен ентусиазъм сред инвеститорите, за да може компанията да стане публична с оценка от 6,9 милиарда долара след първично публично предлагане. Въпреки че са доста под върховете си от юни, акциите остават нагоре със 168%, а компанията е отчела нетна печалба от 214 милиона долара през третото тримесечие, което е с над 200% повече на годишна база. Алер ​​основава Circle през 2013 г.

Джанкарло Девазини, Tether

Нетно състояние: 13,2 милиарда долара

Промяна от 1 януари: 60%

Промяна от пика (17 септември 2025 г.): -4%

Друг емитент на стабилни монети, Tether, увеличи обращението на своята монета USDT тази година с над 15% и изплати над 10 милиарда долара дивиденти на своите собственици, включително Девазини, който е председател. Състоянието на италианеца все още може да нарасне драстично. През септември Bloomberg съобщи, че компанията води преговори за набиране на приблизително 20 милиарда долара при оценка, която може да достигне 500 милиарда долара. Това би направило Девазини най-богатия човек в криптовалутите, с нетно състояние от около 225 милиарда долара.

Майк Кагни, Figure Technology Solutions Inc.

Нетно състояние: 2,1 милиарда долара

Промяна от първоначалното изчисляване на нетното състояние (10 септември 2025 г.): 46%

Промяна от пика на стойността (8 октомври 2025 г.): -19%

Кагни е основател на Figure Technology, кредитор, базиран на блокчейн, който стана публичен през септември с оценка от 6,6 милиарда долара. Кагни е опитен финтех предприемач, съосновател и на SoFi Technologies Inc.

Майк Новограц, Galaxy Digital Inc.

Нетно състояние: 6,7 милиарда долара

Промяна от 1 януари: 32%

Промяна от пика на стойността (21 октомври 2025 г.): -35%

Новограц е основател на Galaxy Digital, фирма за финансови услуги с цифрови активи. Бившият банкер на Goldman Sachs Group Inc. рано заяви, че е дошъл пикът в корпоративните крипто трежъри фирми, заявявайки по време на обявяването на печалбите на компанията си за второто тримесечие, че по-новите участници вероятно „ще имат по-трудно време да си набавят кислород“. Но Galaxy се възползва от тяхното разпространение, получавайки такси за управление за надзор на крипто активите на поне 20 такива фирми. Брутните приходи за третото тримесечие от 28,4 милиарда долара са се увеличили с повече от 200% спрямо година по-рано.

Кои фигури в индустрията отбелязаха увеличение на нетното си състояние и кои спад? Вижте още в Bloomberg TV Bulgaria.