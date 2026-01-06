S&P 500 и Dow Jones Industrial Average отбелязаха нови рекорди

Индексите S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигнаха нови върхове във вторник, след като оптимизмът сред инвеститорите надделя над тревогите около кризата във Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро от американските сили, предаде CNBC.

Широкият пазарен показател се повиши с 0,6% и отбеляза нов рекорд за деня. Индексът на сините чипове напредна с около 485 пункта или почти 1% и също достигна най-високата си стойност в рамките на деня. Технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши с 0,7%.

Трите бенчмарка бяха тласнати нагоре най-вече от акциите на Amazon, които поскъпнаха с над 3%. Други книжа, свързани с изкуствения интелект (AI), също подкрепиха пазара. Тези на Micron Technology поскъпнаха с повече от 10%, а на Palantir Technologies - с над 3%.

„Подемът при технологичния сектор отбеляза пауза в края на годината, но не мисля, че някой се съмнява, че изкуственият интелект е технология, която променя правилата на играта“, заяви Рос Мейфилд, инвестиционен стратег в Baird. „Виждаме, че акциите на производителите на чипове отново водят. Това вероятно е очаквано, но цикличната ротация все още продължава“, добави той.

Мейфилд посочи, че един от факторите, поради които напрежението между САЩ и Венецуела не оказва влияние върху пазара, е ролята на латиноамериканската страна в световната икономика – и по-конкретно в петролния пазар.

„Тя е толкова минимална, че няма да видим реакция от типа на тази след нахлуването на Русия в Украйна. Основната причина за големите разпродажби тогава беше огромният скок в цените на петрола. Тук просто не виждаме такова нещо“, каза той.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,163%, а тази по 30-годишните - до 4,852%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,33% до 98,598 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 2,01% до 60,52 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,38% до 56,93 долара за барел.

Златото поскъпна с 1,16 на сто до цена от 4503,3 долара за тройунция.