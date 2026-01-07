IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Заетостта в частния сектор на САЩ се е увеличила, макар и с по-слаб от очаквания темп

Компаниите са наели 41 хил. нови служители през месеца, което е обрат спрямо намалението на броя на работниците с 29 хил. през ноември

16:12 | 07.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Създаването на работни места в частния сектор на САЩ е отбелязало положителна тенденция през декември, макар и с по-бавен темп от очакваното. Това сочат данни на компанията ADP, цитирани от CNBC.

Компаниите са наели 41 хил. нови служители през месеца, което е обрат спрямо намалението на броя на работниците с 29 хил. през ноември. Докладът дава положителен сигнал за пазара на труда, който се бореше с трудности в края на 2025 г.

Заетите в частните компании намаляха в три от четирите месеца преди публикуването на данните за декември. Окончателният резултат за миналия месец е малко по-нисък от прогнозата на Dow Jones за 48 хил. нови служители.

Ръстът на заетостта се дължи изцяло на сектора на услугите, като в областта на образованието и здравеопазването са добавени 39 хил. работници, а в сектора на развлеченията и хотелиерството - 24 хил. Търговията, транспортът и комуналните услуги са отбелязали ръст на служителите от 11 хил., а финансовите услуги – от 6 хил.

Производствените отрасли са съкратили 3000 души от персонала си. Почти всички нови работни места са били създадени в компании с по-малко от 500 служители, сочат още данните.

„Малките предприятия се възстановиха от загубите на работни места през ноември с повишено наемане в края на годината, дори когато големите работодатели се отдръпнаха от тази тенденция“, каза главният икономист на ADP Нила Ричардсън.

Увеличението на заплатите е продължило да бъде умерено, като тези, които са запазили работните си места, са получили средно годишно увеличение от 4,4% - без промяна спрямо ноември. В същото време тези, които са сменили работата си, са се радвали на ръст на възнагражденията от 6,6% или с 0,3 процентни пункта повече от предходния месец.

Докладът беше публикуван два дни преди по-внимателно следената статистика за заетостта извън селското стопанство от Бюрото по статистика на труда (BLS). Събирането на данни от BLS беше затруднено от спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, а това ще бъде първото навременно публикуване на доклада откакто бе сложен край на бюджетната парализа.

Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват 73 хил. нови служители за месеца, което би било увеличение спрямо отчетените 64 хил. през ноември, а безработицата вероятно е спаднала до 4,5%.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:12 | 07.01.26 г.
пазар на труда в сащ
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазар на труда виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още