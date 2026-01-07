Заетостта в частния сектор на САЩ се е увеличила, макар и с по-слаб от очаквания темп

Създаването на работни места в частния сектор на САЩ е отбелязало положителна тенденция през декември, макар и с по-бавен темп от очакваното. Това сочат данни на компанията ADP, цитирани от CNBC.

Компаниите са наели 41 хил. нови служители през месеца, което е обрат спрямо намалението на броя на работниците с 29 хил. през ноември. Докладът дава положителен сигнал за пазара на труда, който се бореше с трудности в края на 2025 г.

Заетите в частните компании намаляха в три от четирите месеца преди публикуването на данните за декември. Окончателният резултат за миналия месец е малко по-нисък от прогнозата на Dow Jones за 48 хил. нови служители.

Ръстът на заетостта се дължи изцяло на сектора на услугите, като в областта на образованието и здравеопазването са добавени 39 хил. работници, а в сектора на развлеченията и хотелиерството - 24 хил. Търговията, транспортът и комуналните услуги са отбелязали ръст на служителите от 11 хил., а финансовите услуги – от 6 хил.

Производствените отрасли са съкратили 3000 души от персонала си. Почти всички нови работни места са били създадени в компании с по-малко от 500 служители, сочат още данните.

„Малките предприятия се възстановиха от загубите на работни места през ноември с повишено наемане в края на годината, дори когато големите работодатели се отдръпнаха от тази тенденция“, каза главният икономист на ADP Нила Ричардсън.

Увеличението на заплатите е продължило да бъде умерено, като тези, които са запазили работните си места, са получили средно годишно увеличение от 4,4% - без промяна спрямо ноември. В същото време тези, които са сменили работата си, са се радвали на ръст на възнагражденията от 6,6% или с 0,3 процентни пункта повече от предходния месец.

Докладът беше публикуван два дни преди по-внимателно следената статистика за заетостта извън селското стопанство от Бюрото по статистика на труда (BLS). Събирането на данни от BLS беше затруднено от спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, а това ще бъде първото навременно публикуване на доклада откакто бе сложен край на бюджетната парализа.

Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват 73 хил. нови служители за месеца, което би било увеличение спрямо отчетените 64 хил. през ноември, а безработицата вероятно е спаднала до 4,5%.